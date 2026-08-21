ΠΑΡ.21 Αυγ 2026 10:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Τον έπεισε ότι... χρωστάει στην εφορία και του "έφαγε" 5.000 ευρώ!

ηλικιωμενος
clock 08:50 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου. 

Του έπιασε την κουβέντα και ... τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Μάλιστα ο απατεώνας... προσφέρθηκε να περάσει από το σπίτι του 81χρονου, για να πάρει τα χρήματα και να τον... διευκολύνει!

Ετσι και έγινε. Ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία τσάντα τις 5.000 ευρώ, και ο... καλός υπάλληλος τα πήρε και έγινε καπνός!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Πρόστιμο 2.250 ευρώ σε γυναίκα για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών

ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Nύχτα μαγική και ονειρεμένη(φωτο)



 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απάτη Δήμος Χερσονήσου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis