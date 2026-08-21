Ηράκλειο: Τον έπεισε ότι... χρωστάει στην εφορία και του "έφαγε" 5.000 ευρώ!

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Θύμα απάτης έπεσε ένας 81χρονος σε χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος του συστήθηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου.

Του έπιασε την κουβέντα και ... τον έπεισε ότι χρωστά στην εφορία 5.000, ποσό που έπρεπε να πληρώσει για να μην του επιβληθεί πρόστιμο.

Μάλιστα ο απατεώνας... προσφέρθηκε να περάσει από το σπίτι του 81χρονου, για να πάρει τα χρήματα και να τον... διευκολύνει!

Ετσι και έγινε. Ο ηλικιωμένος έβαλε σε μία τσάντα τις 5.000 ευρώ, και ο... καλός υπάλληλος τα πήρε και έγινε καπνός!

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