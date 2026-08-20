Σκληρή απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Απαράδεκτοι και αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο

Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία για το καθεστώς των νησιών στο Αιγαίο, στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της Άγκυρας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



Το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνει επίσης ότι η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

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«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Το τουρκικό ΥΠΑΜ επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, για ακόμα μια φορά το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έκανε λόγο για «γκρίζες ζώνες», με αφορμή το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που τέθηκε χθες (19/8) σε ισχύ.

Ειδικότερα, με τη σημερινή (20/8) ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΑΜ επιχειρεί να αμφισβητήσει τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός «δεν έχει νομικές συνέπειες» για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της, αφού, όπως αναφέρει, περιλαμβάνει σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Παρακολουθούμε στενά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος».

«Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες για τη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών, και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», συμπληρώνει.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Επιπλέον, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Ίδια «γραμμή» με το τουρκικό ΥΠΕΞ



Σημειώνεται, ότι την ίδια ακριβώς θέση είχε διατυπώσει χθες (19/8) και ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλαίσιο που ανακοίνωσε η Αθήνα, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια» για την Τουρκία, «στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες».





«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου» προσθέτει ο Κετσελί. Σύμφωνα με τον Κετσελί «η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα».

Η ανακοίνωση κατέληγε στο εξής: «Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».

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