Περιφέρεια Κρήτης και INZEB ένωσαν μαθητές και παππούδες για το κλίμα στη Βαγιονιά

Πρακτικές των παλιότερων γενεών, που σήμερα ονομάζουμε «κυκλική οικονομία» και σταδιακά εξαφανίζονται, συζητήθηκαν μεταξύ μαθητών, παππούδων και γιαγιάδων στη δράση «Όταν η βιωσιμότητα δεν λεγόταν βιωσιμότητα» που οργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, το INZEB – Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, η ΤΕΔΑ MAB UNESCO και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, με την υποστήριξη του European Climate Pact, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Γυμνάσιο Βαγιονιάς, μέλος του Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Γιάννης Αναστασάκης, ανα-φέρθηκε στην πίεση που δέχεται το περιβάλλον και την ανάγκη να θυμηθούμε έξυπνες πρακτικές που ακολουθούνταν παλιότερα.

Η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Πρέσβειρα του Συμ-φώνου, Ευγενία Στυλιανού, υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της μνήμης των βιώσι-μων συνηθειών που εφάρμοζαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Από το INZEB συμμετείχαν η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εθνική Συντο-νίστρια, η Ελένη Παπαδοπούλου, Πρέσβειρα και μέλος της Ομάδας Συντονισμού του Ευ-ρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα, και η Γεωργία Μουριάδου, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, μέλος της Ομάδας του Συμφώνου. Παρευρέθηκαν επίσης η Ελένη Καργάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Προσαρμογής και Κλι-ματικής Ανθεκτικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, η Θεανώ Βρέντζου–Σκορδαλάκη, Πρόε-δρος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας των Αστερουσίων της UNESCO, και η Αμαλία Ταβλαδωράκη, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ποιότητας. Συμμετείχαν, τέλος, ο διευθυντής του σχολείου Προκόπης Αγγελέτος, η φιλόλογος Ζωή Πετρά και η καθηγήτρια Πληροφορικής Κυριακή Μυρωνάκη.

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Αναδείχτηκαν πρακτικές του παρελθόντος σχετικά με την μείωση της σπατάλης των τροφίμων, της επαναχρησιμοποίησής τους, τη μείωση των αποβλήτων της κουζίνας, του περιο-ρισμού της χρήσης πλαστικού, της αξίας της επαναξιοποίησης των ρούχων μέσα από άλ-λες χρήσεις για κάλυψη καθημερινών αναγκών.

Επίσης, αναδείχθηκε η αξία της κατανάλω-σης προϊόντων τοπικής παραγωγής σε σχέση με τα βιομηχανοποιημένα και αυτά που προ-έρχονται από μακρινούς προορισμούς. Συζητήθηκε, ακόμη, η αξιοποίηση του μαλλιού από τα ζώα των κτηνοτροφικών οικογενειών, το οποίο σήμερα συχνά πετιέται ή καίγεται. Οι μαθητές δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιούν δοχεία πολλαπλής χρήσης για το νερό τους και να αναπτύξουν δίκτυο αλληλεγγύης για τους συμμαθητές τους μέσα από κοινό σχολικό κουμπαρά που θα δημιουργήσουν.

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