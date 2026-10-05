Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και επίσημα ο Ευάγγελος Αποστολάκης

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης. Η επιβεβαίωση έγινε με την συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κ. Αποστολάκη νωρίτερα το μεσημέρι στο γραφείο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη Βουλή.

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον ναύαρχο ε.α. που στη μακρά του πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, τη νηφαλιότητα του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής 'Αμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς ήρθες», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Από την πλευρά του ο κ. Αποστολάκης επισήμανε ότι ανταποκρίθηκε «στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική».

Σημείωσε πως δεν ήταν εύκολη απόφαση ωστόσο τόνισε ότι «πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη». «Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση για συνεργασία και αγώνα», κατέληξε ο κ. Αποστολάκης.

*Φωτογραφία: Eurokinissi

Διαβάστε επίσης

Στη Βουλή το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027 με «αγκάθι» το ράλι στα καύσιμα

«Η Μακεδονία δεν χωρά σε ασάφειες»: Παρέμβαση Μανιάτη - Αρναούτογλου για τις δηλώσεις φον ντερ Λάιεν