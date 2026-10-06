Έτσι θα κόβονται χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ -Τι αλλάζει στους ελέγχους

Σε νέα εποχή αναμένεται να περάσουν οι τεχνικοί έλεγχοι των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το νέο πλαίσιο να βάζει στο μικροσκόπιο συστήματα που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν βασικό μέρος του ΚΤΕΟ.

Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα στους ευρωπαϊκούς δρόμους έχουν ελάχιστη σχέση, σε επίπεδο τεχνολογίας, με εκείνα για τα οποία σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο τεχνικών ελέγχων.

Η εξάπλωση των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, η παρουσία ολοένα περισσότερων προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού και η αυξανόμενη εξάρτηση των σύγχρονων αυτοκινήτων από ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικό έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για ουσιαστική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η καταλληλότητά τους για κυκλοφορία.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών. Στις 1 και 2 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκαν στο Συμβούλιο της ΕΕ νέα αναθεωρημένα διαπραγματευτικά κείμενα, ενώ στις 6 Οκτωβρίου οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της ΕΕ για τις Χερσαίες Μεταφορές συνεδριάζουν εκ νέου πάνω στην αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών.

Στόχος είναι ο τεχνικός έλεγχος να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά των σύγχρονων αυτοκινήτων και να μην περιορίζεται μόνο στους παραδοσιακούς μηχανικούς ελέγχους, αλλά να εξετάζει πλέον και ηλεκτρονικά συστήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια και τις εκπομπές ρύπων, βάζοντας στο στόχαστρο όσους τυχόν επεμβαίνουν στην λειτουργία τους.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αναθεώρησης αφορά τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλα συστήματα ασφαλείας που σήμερα δεν αποτελούν υποχρεωτικό μέρος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της ένταξής τους στο νέο πλαίσιο, ώστε να διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν όπως προβλέπει ο κατασκευαστής.

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