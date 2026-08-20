Ηράκλειο: Καταγγελίες για μεσίτες – «Έχουν βγει παραμεσίτες που κάνουν αρπαχτή», λέει η Άρτεμις Μαυράκη

Η ενοικίαση σπιτιού και στο Ηράκλειο έχει γίνει μια υπόθεση πολύπλοκη, τόσο λόγω των τιμών όσο και λόγω πρακτικών κάποιων μεσιτών. Οι καταγγελίες πολιτών που αναζητούν κατοικία είναι πλέον πολλές για τις πρακτικές κάποιων μεσιτών, αφού στην πλειοψηφία τους οι ενοικιάσεις γίνονται μέσω αυτών.

Βέβαια, καταγγελίες υπάρχουν και από την πλευρά ιδιοκτητών, με πιέσεις από μεσίτες να αναλάβουν το ακίνητό τους. Η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη σχετικά με αυτό το θέμα.

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(Η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη)

«Οι καταγγελίες που μου αναφέρετε για τα τηλέφωνα σε ιδιοκτήτες που κάποιοι μεσίτες τους λένε να ανεβάσουν τις τιμές, δεν έχουν φτάσει σε μένα, αλλά θεωρώ αδιανόητο να το κάνει αυτό κάποιος επαγγελματίας μεσίτης. Δεν το ξέρω και το θεωρώ αδύνατο επαγγελματίας να παροτρύνει ιδιοκτήτη να ανεβάσει την τιμή. Αν αυτό συνέβη, έγινε από κάποιον άσχετο», ανέφερε αρχικά.

«Έχουν βγει παραμεσίτες που κοιτάζουν να κάνουν αρπαχτή. Τον παραμεσίτη δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε ο ενοικιαστής», συμπλήρωσε η κ. Μαυράκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεσιτική αμοιβή που πλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταβάλλεται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή. «Ναι, τέτοιες καταγγελίες έχουν φτάσει και σ’ εμάς, είναι ελεύθερη η διαπραγμάτευση. Πολλοί μεσίτες παίρνουν τηλέφωνο έναν ιδιοκτήτη να το αναλάβουν, ο ιδιοκτήτης τους λέει πως δεν απευθύνθηκα εγώ στο γραφείο σας, εσείς με καλέσατε, εγώ δεν θα σας πληρώσω καμία αμοιβή αν το αναλάβετε», ανέφερε η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης.

Παράλληλα, τόνισε πως θα έπρεπε σαφώς να ξεκινήσουν έλεγχοι από την Πολιτεία, καθώς μόνο έτσι θα μπορούν να εντοπιστούν φαινόμενα παρόμοια με εκείνα των καταγγελιών και να επιβληθούν πρόστιμα.

«Το ξέρετε πως αν γίνει σε μένα μια καταγγελία, δεν έχω δικαίωμα να πάω το άτομο που μου καταγγέλλουν στο πειθαρχικό του Επιμελητηρίου, αλλά πρέπει να κινηθώ δικαστικά. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι, όχι μόνο για τους παραμεσίτες αλλά ενδεχομένως και για τους επαγγελματίες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Να βγει η Πολιτεία να βγάλει νόμο σχετικά και με τις αμοιβές και από ποιον θα λαμβάνονται. Να μην δέχονται οι ενοικιαστές να καταβάλλουν ολόκληρη την μεσιτική αμοιβή», συμπλήρωσε.

Επίσης, η Άρτεμις Μαυράκη αναφέρθηκε και στο… φαινόμενο των αγγελιών με την επισήμανση «μόνο σε φοιτητές». «Έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ιδιοκτήτες να γράφουν στις αγγελίες τους ότι το ενοικιάζουν μόνο σε φοιτητές. Είναι δυνατόν να γίνεται διάκριση;», τόνισε.

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