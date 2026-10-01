ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 20:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 37χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπόθεση βιασμού

περιπολικό
clock 08:11 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συνελήφθη, το απόγευμα της 1ης Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής, ένας 37χρονος διωκόμενος με βούλευμα και ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες, καθώς και για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 37χρονος κατηγορείται ότι έως το 2024 συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να διέπραττε απάτες μέσω υπολογιστή, με το συνολικό οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα, κατηγορείται ότι το 2024 εξανάγκασε γυναίκα σε γενετήσιες πράξεις, απειλώντας την με όπλο και ασκώντας σε βάρος της σωματική βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης 

Νέο χτύπημα στην Αχαρνών: Πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια - Δεν εξερράγη

Ξανά στους δρόμους οι καλλιτέχνες - Μεγάλη κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νέα Ιωνία Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis