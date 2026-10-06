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Φλωρίδης: Ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ για τις τηλεφωνικές απάτες

Φλωρίδης
clock 11:56 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές απάτες, αλλά και στις μεγάλες αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης στο κληρονομικό και το ιδιοκτησιακό δίκαιο, αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ειδικού τμήματος της Ελληνικής Αστυνομίας που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες, ενώ παράλληλα προωθείται ρύθμιση με την οποία οι συγκεκριμένες πράξεις θα αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα από το πρώτο ευρώ, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νέα διάταξη.

Ειδικό τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. για τις τηλεφωνικές απάτες

«Εξελίχθηκε σε μάστιγα», ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης για τις τηλεφωνικές απάτες, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα συζητήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών αποφάσεων, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στην ίδρυση ειδικού τμήματος, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος εγκληματικότητας.

Το νέο τμήμα θα αξιοποιεί, σύμφωνα με τον υπουργό, όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η ΕΛ.ΑΣ., με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που βρίσκονται πίσω από τις απάτες.

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