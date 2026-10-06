Καρακάση: Αποκάλυψε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής

Η Ελένη Καρακάση μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στη διαδικασία αναδοχής που είχε ξεκινήσει από κοινού με τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας πως πλέον έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό, το παιδί βρίσκεται ήδη στο σπίτι τους.

«Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνδρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι», είπε η Ελένη Καρακάση.

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