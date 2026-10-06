Τραγωδία στην Βαλτιμόρη: 12χρονη έπεσε νεκρή από πυρά κατά την διάρκεια διαμάχης μεταξύ δύο ανδρών

Τραγωδία σημειώθηκε στην Βαλτιμόρη το Σάββατο, όπου μια 12χρονη έπεσε νεκρή από πυρά κατά την διάρκεια διαμάχης μεταξύ δύο ανδρών για μια... θέση πάρκινγκ, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η 12χρονη Κλόι Ίσγουεϊ βρέθηκε στη μέση μιας διαμάχης μεταξύ δύο ανδρών οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να αντάλλαξαν πυροβολισμούς για μία θέση πάρκινγκ σε ένα πάρκο όπου είχαν μαζευτεί παιδιά για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Εκτός από την 12χρονη, τραυματίστηκαν επίσης τέσσερις ενήλικες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

BREAKING | At least four people injuried in a shooting here at Leon Day Park. This happened during a youth football game this Saturday evening, per @BaltimorePolice. This is Southwest Baltimore. Mayor & Police Commissioner are en route. @wbaltv11 https://t.co/AAbH2DI0W1 — Tori Yorgey WBAL (@toriyorgeytv) October 4, 2026

Οι αρχές αναζητούν τώρα τουλάχιστον δύο ύποπτους, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας της Βαλτιμόρης, Ρίτσαρντ Γουόρλεϊ, σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε κάποιο είδος διαμάχης μεταξύ δύο δειλών», είπε ο Γουόρλεϊ. «Και οι δύο άνοιξαν πυρ ο ένας εναντίον του άλλου, με αποτέλεσμα ένα 12χρονο κοριτσάκι, που πιθανότατα βρισκόταν στο σημείο παρακολουθώντας τον αγώνα ποδοσφαίρου, να χάσει την ζωή του», κατέληξε ο ίδιος, τονίζοντας ότι το κορίτσι δεν ήταν ο στόχος της επίθεσης

Η 12χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα άλλα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν υπέστησαν τραύματα τα οποία δεν θεωρούνται απειλητικά για την ζωή τους, ανέφερε η αστυνομία της Βαλτιμόρης σε ανακοίνωσή της.

The "Justice for Khloe" peace walk honors 12-year-old Khloe Ishway, who was tragically killed in a shooting following a dispute over a parking spot at a youth football game. 🎥: April Santana, @baltimoresun https://t.co/QXbz830dn8 — The Baltimore Sun (@baltimoresun) October 5, 2026

«Θα μου λείψει πάρα πολύ το μωράκι μου», δήλωσε η μητέρα της 12χρονης, Κρίστιν Ρις, στο αμερικανικό μέσο CBS, μια μέρα μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό. «Θέλω δικαιοσύνη για εκείνη. Οι άνδρες που έφεραν όπλα σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που έπαιζαν παιδιά είναι κλόουν».

"The clowns are bringing the guns to a kids football game," the mother of 12-year-old Khloe, who was caught in the crossfire of a shooting at a youth football game in Baltimore over the weekend and died. "The way they know kids can get hurt." Reporter Keith Daniels will have the mother's message tonight on FOX45 at 10 p.m. LATEST: https://t.co/uQYWWjAx4I — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) October 5, 2026

Σύμφωνα με την οικογένεια της, η Κλόι λάτρευε τον χορό, την μουσική και το να περνάει χρόνο με τους αγαπημένους της. «Ήταν πάντα μαζί μου, ήταν η καλύτερή μου φίλη», είπε η γιαγιά της Ίσγουεϊ, Ντόνα Ρις. Η εγγονή της, όπως σημείωσε, φρόντιζε να της τηλεφωνεί «κάθε μέρα».

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν το περιστατικό και έχουν ζητήσει από τυχόν μάρτυρες να απευθυνθούν στην αστυνομία εάν έχουν πληροφορίες.

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