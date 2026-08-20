"Ενεργειακός Τειρεσίας": Μπλόκο στην αλλαγή παρόχου για όσους έχουν χρέη στο ρεύμα

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος ανέρχονται στα περίπου 3 δισ. ευρώ. Πάνω από τα μισά χρέη που αφήνουν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος, ήτοι 1,525 δισ. ευρώ, ανήκουν σε παλαιούς πελάτες εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τελευταίοι επιδίδονται στον λεγόμενο «ενεργειακό τουρισμό» κι εκμεταλλευόμενοι κενά του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετακινούνται από πάροχο σε πάροχο προκειμένου να αποφύγουν την αποπληρωμή των χρεών τους.

Μπλόκο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές ρεύματος



Το οξύ πρόβλημα που αφήνουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος επωμίζονται οι συνεπείς καταναλωτές πληρώνοντας σχεδόν 0,06 ευρώ ανά κιλοβατώρα στην τιμή χρεώσης. Ο ανταγωνισμός δε, στη λιανική ρεύματος δυσλειτουργεί.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανακοίνωσε, προχωρά στην τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη σήμερα 20 Αυγούστου από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΑΕΥ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επεξεργάστηκε ένα νέο, ισορροπημένο πλαίσιο που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις καταχρηστικές πρακτικές, χωρίς να θίγει δυσανάλογα το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή. Ένα πλαίσιο που πλέον προστατεύει τους συνεπείς καταναλωτές, οι οποίοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν με το κόστος που προκαλούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι λεγόμενοι «ενεργειακοί τουρίστες».





Το σύστημα Debt Flagging



Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών (debt flagging), μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΕΔΔΗΕ, καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του, με πληρωμή ή διακανονισμό.

Με πιο απλά λόγια αν ενας στρατηγικός κακοπληρωτής που έχει αλλάξει παρόχους εκμεταλλευόμενος το κενό του πλαισίου επισημανθεί στον ΔΕΔΔΗΕ από τρεις προμηθευτές ρεύματος ως μη συνεπής τότε δεν θα μπορεί να αλλάξει άλλον πάροχο. Θα πρέπει να προχωρήσει στην αποπληρωμή των παλαιών οφειλών του. Αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ από το 2024.

Να σημειωθεί ότι παρά την πρόταση των παρόχων να θεσπιστεί και η δυνατότητα του παλαιού παρόχου να διακόπτει την παροχή ηλεκτροδότησης του πρώην πελάτη του, εντούτοις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν προχώρησε στην υιοθέτηση του αιτήματος.

Το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των επισφαλειών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας σταδιακά σε δικαιότερη κατανομή του κόστους που επωμίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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