Κρήτη: Βελτιώνεται ο καιρός μετά την κακοκαιρία – Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στην Κρήτη από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, μετά την πολυήμερη κακοκαιρία που προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και εκτεταμένα προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανόλη Λέκκα, μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη», το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει αισθητά, με ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες να επικρατούν για περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωμα με την πρόβλεψη του, για σήμερα Δευτέρα (05.10) προβλέπεται σταδιακή βελτίωση, με τις νεφώσεις να επιμένουν κατά διαστήματα και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού αναμένεται να είναι ενισχυμένοι.

Για αύριο, Τρίτη (06.10) η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει, με λίγες μόνο σποραδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη (07.10) ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τους 24 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό και την Πέμπτη (08.10) και την Παρασκευή (09.10), με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

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