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ΚΡΗΤΗ

Η Αστυνόμος Α' Σοφία Λογαρίδου στο Ράδιο Κρήτη για τις απάτες - Πως μπορούμε να προστατευτούμε

Σοφία Λογαριδου
clock 12:26 | 20/08/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Νέα όπλα στα χέρια επιτήδειων φαίνεται πως αποτελεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, με την Ελληνική Αστυνομία να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια νέα μορφή τηλεφωνικής απάτης. Οι δράστες, ενεχομένως να αξιοποιούν τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και έτσι να μπορούν να «κλωνοποιήσουν» τη φωνή ενός συγγενικού ή οικείου προσώπου, χρησιμοποιώντας την στη συνέχεια για να τηλεφωνήσουν σε ανυποψίαστα θύματα.

Στο τηλεφώνημα, ο υποτιθέμενος συγγενής εμφανίζεται να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι επιτήδειοι ισχυρίζονται ότι έχει εμπλακεί σε τροχαίο και χρειάζεται άμεσα χρήματα για να αποφύγει τις συνέπειες ή για να καλύψει έξοδα που προέκυψαν από το περιστατικό.

Με την πίεση του χρόνου και τον πανικό να αποτελούν βασικά «όπλα», επιχειρούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη στις γνωστές μορφές τηλεφωνικής εξαπάτησης, καθώς η φωνή που ακούει το υποψήφιο θύμα μπορεί πλέον να ακούγεται απολύτως οικεία.

Για τη νέα αυτή μορφή πιθανής απάτης, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη η προϊσταμένη του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, Αστυνόμος Α΄ Σοφία Λογαρίδου.

Η κ. Λογαρίδου έδωσε χρήσιμες οδηγίες προς τους πολίτες, εξηγώντας τι πρέπει να προσέχουμε, πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν ένα τηλεφώνημα είναι πραγματικό και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν δεχόμαστε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.

Ακολουθεί ολόκληρη η συζήτησή μας στο Ράδιο Κρήτη:

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