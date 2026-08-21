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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Πεντανόστιμο σολομό!

σολωμός,συνταγή
clock 09:25 | 21/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (2 μερίδες)

2 ωμά φιλέτα σολομού (περίπου 300 γρ. και τα δύο μαζί)

2 κ.σ. μουστάρδα, πικάντικη αν το επιθυμούμε

1 κ.σ. μέλι

αλάτι και πιπέρι

1/3 ποτηριού γλυκό κόκκινο κρασί



Εκτέλεση

Βήμα 1: Μαρινάρουμε τον σολομό σε ένα μεγάλο μπολ για 30 λεπτά με τη μουστάρδα, το μέλι, το αλάτι και το πιπέρι.

Βήμα 2: Βάζουμε τον σολομό σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, και τον ψήνουμε από τη μία πλευρά για 3–4 λεπτά.

Βήμα 3: Τον γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, σβήνουμε με το κρασί και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστεί το κρασί.

Βήμα 4: Σερβίρουμε τον σολομό με φρέσκια σαλάτα εποχής και απολαμβάνουμε.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 348 kcal

Υδατάνθρακες: 11,3 γρ.

Πρωτεΐνη: 24,3 γρ.

Λιπαρά: 13,4 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.

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