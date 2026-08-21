Τι θα φάμε σήμερα; Πεντανόστιμο σολομό!

Υλικά (2 μερίδες)
2 ωμά φιλέτα σολομού (περίπου 300 γρ. και τα δύο μαζί)
2 κ.σ. μουστάρδα, πικάντικη αν το επιθυμούμε
1 κ.σ. μέλι
αλάτι και πιπέρι
1/3 ποτηριού γλυκό κόκκινο κρασί
Εκτέλεση
Βήμα 1: Μαρινάρουμε τον σολομό σε ένα μεγάλο μπολ για 30 λεπτά με τη μουστάρδα, το μέλι, το αλάτι και το πιπέρι.
Βήμα 2: Βάζουμε τον σολομό σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, και τον ψήνουμε από τη μία πλευρά για 3–4 λεπτά.
Βήμα 3: Τον γυρίζουμε από την άλλη πλευρά, σβήνουμε με το κρασί και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστεί το κρασί.
Βήμα 4: Σερβίρουμε τον σολομό με φρέσκια σαλάτα εποχής και απολαμβάνουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 348 kcal
Υδατάνθρακες: 11,3 γρ.
Πρωτεΐνη: 24,3 γρ.
Λιπαρά: 13,4 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,8 γρ.
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