Europa League: Εκρηκτική 7άρα της Λεχ στην Τουν

Με το δέκατο γκολ του στη σεζόν (και είναι ακόμα Αύγουστος!) ο Βαγγέλης Παυλίδης και η Μπενφίκα πέτυχαν άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη. Οι «Αετοί» επικράτησαν 3-1 της Άαρχους στη Λισαβόνα, πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος το τελικό σκορ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Το ευρύτερο σκορ των προκριματικών πέτυχε η Λεχ Πόζναν, που «ισοπέδωσε» την Τουν στην Πολωνία, με 7-0 στο πρώτο ματς των play off. Έξι διαφορετικούς σκόρερ είχε η ομάδα του Νιλς Φρέντρικσεν, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελβετίας που μπορεί να πέτυχε ένα μικρό «θαύμα» κατακτώντας τον τίτλο στη χώρα της, όμως η ευρωπαϊκή της εμπειρία μόνο θετική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αποκλείστηκε στο Champions League από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τώρα μένει εκτός και από το Europa, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στη League Phase του Conference.



Μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ «καθάρισε» από σήμερα και την συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Με επιβλητική εμφάνιση, η βελγική ομάδα πέρασε από το Καζακστάν με 3-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, μετατρέποντας στη τυπική διαδικασία τη ρεβάνς των play off που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη (27/8). Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό με αυτογκολ του Οκσάνεν, ενώ και τα υπόλοιπα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με τους Άμπρος (24΄) και Σίκαν (45+1΄)



Τέλος στην Ρουμανία η Αραράτ πήρε ισοπαλία 1-1 από την Κραϊόβα με τον Αλέξανδρο Μαλή να ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Αρμενίας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στους πρώτους αγώνες των play off του Europa League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3 (3΄αυτ. Οκσάνεν, 25΄ Άμπρος, 45+1΄ Σίκαν)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 4-0



(34΄πεν. Ιμάθ, 45+2΄ Αγκμπονίφο, 62΄αυτ. Αλχασάν, 90+2΄ Λοθάνο)

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-1



(90+2΄αυτ. Πέτετρσον)

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 3-0



(6΄ Χιέον, 12΄ Μουρίγιο, 60΄πεν. Κιοκτσού)

Εγκνατία (Αλβανία)-Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Τουν (Ελβετία) 7-0



(10΄,25΄ Βόλεμαρκ, 20΄ Σαγιάντ, 31΄ Σκρίπτσακ, 45΄ Μουράφσκι, 48΄ Χόκανς, 79΄ Γκούμνι)

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 1-1



(33΄ Μπράνκου - 20΄ Μαλής)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1



(17΄ Ζακάριασεν)

Σεντ Τρούιντεν (Ολλανδία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-0



(90+3΄ Τανιγκούτσι)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 3-0



(37΄,53΄ Ίβανιτς, 90΄πεν. Κάταϊ)

ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 3-0



(19΄,51΄πεν. Φούντας, 90+4΄ Ντίκμαν)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ααρχους (Δανία) 3-1



(2΄ Ράφα Σίλβα, 31΄ Μπαρέιρο, 45+2΄πεν. Παυλίδης - 36΄ Γιόργενσεν)