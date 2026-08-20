Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού από κτίριο -«Ακούστηκε σαν σεισμός» (βίντεο)

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Ένα μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας τρόμο στους θαμώνες ταβέρνας που βρίσκεται δίπλα.

Το μπαλκόνι της μονοκατοικίας επί της οδού Μπαλάνου 33, έπεσε όταν κατέληξε στο πεζοδρόμιο προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

«Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ», δήλωσε στη Voria.gr ένας από τους μάρτυρες. Όπως είπε όταν άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο νόμιζαν πως έγινε κάτι πολύ σοβαρό, «σαν να έγινε σεισμός».

Η οδός Μπαλάνου βρίσκεται κοντά στην πλατεία Άθωνος, μια περιοχή με πολλά εστιατόρια και καφέ.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές και στη τζαμαρία διπλανού καταστήματος.

Τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο παρόλο που πρόκειται για μία από τις πολυσύχναστες γειτονιές της πόλης.

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