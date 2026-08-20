Καύσιμα: Νέα «φωτιά» στις τιμές – Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη τον Σεπτέμβριο χωρίς νέα επιδότηση

Νέα έντονη πίεση στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για σημαντικές αυξήσεις στην αντλία, εφόσον δεν συνεχιστεί η κρατική στήριξη.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ηρακλείου, Γιάννης Μαυράκης, περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά, επισημαίνοντας ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμο για τους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε νέα επιδότηση των καυσίμων για τον Σεπτέμβριο, η τιμή της αμόλυβδης εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,15 έως 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενδέχεται να ξεπεράσει τα επίπεδα αυτά.

Στο τέλος Αυγούστου η σημερινή συμφωνία

Σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών παίζει η συμφωνία που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τον κ. Μαυράκη, προβλέπεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 15 λεπτών στο diesel, με αποτέλεσμα οι τιμές σε αρκετά πρατήρια να παραμένουν κοντά ή στο όριο των 2 ευρώ το λίτρο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με δεδομένο το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, υπάρχουν περιθώρια για παράταση του μέτρου και τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους καταναλωτές.

Οι διεθνείς τιμές και η έλλειψη προσφοράς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων. Όπως εξήγησε, η τιμή του Brent και εκείνη του διυλισμένου προϊόντος κινούνταν για χρόνια σε αντίστοιχη πορεία, ωστόσο η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μετά τις πολεμικές συγκρούσεις και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται και στην περιορισμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη μεταβολή του αργού πετρελαίου.

Έκκληση για ελέγχους και διαφάνεια

Ο πρόεδρος των πρατηριούχων έθεσε παράλληλα ζήτημα διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών, ζητώντας κοστολογικούς ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την προμήθεια και τη διύλιση μέχρι τη στιγμή που το καύσιμο φτάνει στον καταναλωτή.

Όπως τόνισε, η τελική τιμή επηρεάζεται σημαντικά και από τη φορολογία, σημειώνοντας ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα καύσιμα διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές λόγω μικρότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που, όπως υποστήριξε, η ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει μέσω μιας ουσιαστικής αλλαγής στη φορολογία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται, έτσι, να είναι καθοριστικό για την πορεία των τιμών, με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη συνέχιση ή μη της επιδότησης των καυσίμων τον Σεπτέμβριο.

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