Κρήτη: Νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών – 87 άτομα σε δύο επιχειρήσεις

Δύο ακόμα περιστατικά διάσωσης μεταναστών βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μεταφορά των διασωθέντων.

Το πρώτο περιστατικό αφορά συνολικά 39 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα και αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο περίπου στις 10:00. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μεταξύ των 39 ατόμων βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, εκ των οποίων μία γυναίκα και ένας ανήλικος, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, η οποία αφορά περίπου 48 άτομα. Το σκάφος που μεταφέρει τους διασωθέντες βρίσκεται εν πλω με προορισμό τα Καλά Λιμάνια, όπου αναμένεται να καταπλεύσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαχείρισης του περιστατικού.

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