Ολόκληρο νησί πωλείται 412.000 ευρώ – Πας μόνο με βάρκα

Μια σπάνια ευκαιρία για όποιον ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό του νησί παρουσιάζεται στη Σκωτία. Το Hildasay, ένα ακατοίκητο νησί που βρίσκεται στα δυτικά των Shetland, διατίθεται ολόκληρο προς πώληση έναντι 350.000 λίρες. Με βάση την ισοτιμία της 5ης Οκτωβρίου 2026, το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 412.000 ευρώ.

Η έκταση του Hildasay ανέρχεται σε 267 acres, δηλαδή περίπου 1.080 στρέμματα. Το νησί δεν συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή αποκλειστικά με σκάφος, είτε από τη Σκωτία είτε από τα γειτονικά νησιά. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δική του προβλήτα, η οποία λειτουργεί ως βασικό σημείο προσέγγισης.

Φυσικό τοπίο, λίμνες και ένα παραδοσιακό bothy

Το Hildasay διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή, ενώ το ανάγλυφό του παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, με το υψηλότερο σημείο να φτάνει περίπου τα 32 μέτρα. Στο εσωτερικό του βρίσκονται δύο λίμνες γλυκού νερού, ενώ υπάρχει και ένα παραδοσιακό bothy. Πρόκειται για ένα λιτό καταφύγιο που συναντάται στη σκωτσέζικη ύπαιθρο και μπορεί να προσφέρει προστασία από τις συχνά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η άγρια φύση αποτελεί επίσης βασικό χαρακτηριστικό του νησιού. Στην περιοχή συναντώνται διάφορα είδη πουλιών, καθώς και θαλάσσια και παράκτια άγρια ζωή. Οι μεσίτες που έχουν αναλάβει την πώληση παρουσιάζουν το Hildasay ως έναν ιδιωτικό νησιωτικό χώρο με ξεχωριστό φυσικό χαρακτήρα και σημαντικό ιστορικό παρελθόν.

Από την αλιεία και τον γρανίτη στην εγκατάλειψη

Σήμερα το Hildasay δεν έχει μόνιμους κατοίκους, όμως η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, το 1891 στο νησί ζούσαν περίπου 30 άνθρωποι. Η καθημερινότητα της μικρής κοινότητας συνδεόταν κυρίως με την αλιεία, αλλά και με την εξόρυξη γρανίτη. Ο γρανίτης που υπήρχε στο Hildasay ξεχώριζε για την κόκκινη και πράσινη απόχρωσή του και η εξόρυξή του είχε πραγματοποιηθεί σε σημαντική κλίμακα. Για να μεταφέρεται το υλικό προς το λιμάνι είχε δημιουργηθεί μια μικρή σιδηροδρομική γραμμή. Παρότι η λειτουργία της έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα ίχνη της εξακολουθούν να διακρίνονται στο τοπίο.

Ανάμεσα στη σημερινή βλάστηση παραμένουν επίσης μεγάλα εγκαταλελειμμένα κομμάτια γρανίτη, μαζί με άλλα κατάλοιπα που θυμίζουν την εποχή κατά την οποία το νησί είχε οικονομική δραστηριότητα και κατοίκους.

Η ιστορία του Hildasay έγινε γνωστή ξανά την περίοδο της πανδημίας

Το απομονωμένο νησί απέκτησε νέα δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια χάρη στον Chris Lewis, ο οποίος ταξίδευε κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, ο Lewis εγκαταστάθηκε προσωρινά στο Hildasay μαζί με τον σκύλο του, Jet. Είχε εξασφαλίσει ειδική άδεια ώστε να μείνει στο μοναδικό σπίτι που υπάρχει στο νησί. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε αργότερα το αντικείμενο του βιβλίου «Finding Hildasay», στο οποίο περιέγραψε την περιπλάνησή του στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμερα, το Hildasay συγκαταλέγεται στα ακατοίκητα νησιά των Shetland και προσφέρεται ξανά στην αγορά για £350.000, δηλαδή περίπου €412.000. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά το σύνολο του νησιού, έκτασης περίπου 1.080 στρεμμάτων, μαζί με την ιδιωτική προβλήτα, τις δύο λίμνες γλυκού νερού και το παραδοσιακό καταφύγιο.

Πέρα όμως από τα φυσικά χαρακτηριστικά του, το Hildasay συνοδεύεται από μια ιστορία που συνδέεται άμεσα με την αλιεία, την εξόρυξη γρανίτη και τη γενικότερη βιομηχανική παράδοση των Shetland.

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