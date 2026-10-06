Ηράκλειο: Η απάτη με τον ΔΕΔΔΗΕ... "πιάνει" ακόμα!

Τί κι αν έχουν γραφεί δεκάδες ρεπορτάζ, τι κι αν η αστυνομία προειδοποιεί, οι απάτες καλά κρατούν στην Κρήτη.

Ειδικά η απάτη με τον ΔΕΔΔΗΕ τείνει να γίνει μάστιγα για ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπων που πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο στην παγίδα απατεώνων και χάνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Τελευταία θύμα δύο γυναίκες, 83 και 77 ετών, στα Βασιλικά Ανώγεια και στις Κάτω Ασίτες αντίστοιχα, που πίστεψαν τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, ότι κινδύνευαν τα σπίτια τους λόγω διρροής ρεύματος και έβγαλαν στις αυλές τους συνολικά, 5.350 ευρώ και χρυσά κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας...

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