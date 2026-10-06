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ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία εξαπέλυσε 650 drones εναντίον της Μόσχας – Η Ρωσία έπληξε γέφυρα στη Ζαπορίζια

drone ρωσία ουκρανία
clock 10:13 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Κίεβο εξαπέλυσε εκατοντάδες drones κατά της Μόσχας κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερα από 650 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης προς την Μόσχα.

Ο Σαμπιάνιν διεκρίνισε ότι 105 από αυτά τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κοντά στην πόλη, «κατά την προσέγγισή τους» στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.



Την ίδια στιγμή, ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Μιχάιλο Σεμίκιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε μια γέφυρα που συνδέει τις δυο όχθες του ποταμού Δνείπερου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

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