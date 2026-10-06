Η Ουκρανία εξαπέλυσε 650 drones εναντίον της Μόσχας – Η Ρωσία έπληξε γέφυρα στη Ζαπορίζια

Το Κίεβο εξαπέλυσε εκατοντάδες drones κατά της Μόσχας κατά την διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερα από 650 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης προς την Μόσχα.

Ο Σαμπιάνιν διεκρίνισε ότι 105 από αυτά τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κοντά στην πόλη, «κατά την προσέγγισή τους» στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

A total of 650 UAVs headed toward the Moscow Region from the evening of October 5, with most neutralized by air defenses at long range; 105 drones were destroyed on approach to Moscow, Mayor Sergey Sobyanin said: https://t.co/fHuDzR23Tg https://t.co/undf4QDneE — TASS (@tassagency_en) October 6, 2026





Την ίδια στιγμή, ο υπηρεσιακός στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Μιχάιλο Σεμίκιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα έπληξε μια γέφυρα που συνδέει τις δυο όχθες του ποταμού Δνείπερου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

⚡The enemy attacked one of the bridges over the Dnipro in Zaporizhzhia, — acting head of the Zaporizhzhia OVA Mykhailo Semikin. Due to the consequences of the attack, movement on the bridge is temporarily closed. Two men were reported injured. They were hospitalized. Both are in mild condition. 👉 Follow @blyskavka_ua — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) October 6, 2026

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