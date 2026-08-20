Ηράκλειο: Συνελήφθη 53χρονος με παράνομα ποτά – Είχε 1.003 λίτρα αλκοόλ και «αέριο γέλιου»

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Στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Ηράκλειο προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Σε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος που διατηρεί ο συλληφθείς, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 284 συσκευασίες με συνολικά 1.003 λίτρα αλκοολούχων υγρών, χωρίς τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση.

Παράλληλα, βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, καθώς και βαλβίδες και 300 μπαλόνια, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η κατασχεθείσα ποσότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή περίπου 30.000 μπαλονιών «αερίου γέλιου».

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος και σε επιχείρηση ποτοποιίας στην Αττική, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος. Οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τα κατασχεθέντα ποτά υπολογίστηκαν σε 2.964 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Τρίτης, 18 Αυγούστου 2026, 53χρονος ημεδαπός στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, καθώς λοιπών υγειονομικών διατάξεων, περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και διάθεσης αλκοολούχων ποτών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Ηρακλείου, δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και διάθεση μη κανονικών αλκοολούχων ποτών.

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Κατόπιν εξακρίβωσης των χώρων δραστηριοποίησής του, συστάθηκε μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης, από κοινού με τη συμμετοχή μελών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του καταστήματος.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στον χώρο αποκρύπτονταν και φυλάσσονταν ποσότητες μη κανονικών αλκοολούχων ποτών διαφόρων ειδών, που προορίζονταν για διάθεση και εμπορία, καθώς και πλήθος μεταλλικών φιαλών με υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «αέριο γέλιου».

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Συγκεκριμένα, ως προς τα αλκοολούχα ποτά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -284- συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν -1.003- λίτρα αλκοολούχου υγρού και ειδικότερα:

-98- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο αλκοολούχο υγρό χωρίς την προβλεπόμενη επισήμανση,

-50- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-24- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με αλκοολούχο υγρό, ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%- και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-4- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-48- φιάλες χωρητικότητας ενός λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, ένδειξη αλκοολικού βαθμού -38%- και ενδείξεις επιχείρησης ποτοποιίας,

-20- φιάλες χωρητικότητας -1,75- λίτρων, με αλκοολούχο υγρό, πιθανόν βότκα, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -40%- και

-40- φιάλες χωρητικότητας ενός λίτρου, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, με ένδειξη αλκοολικού βαθμού -40%-.

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν φορολογικά παραστατικά που να νομιμοποιούν την κατοχή των ανωτέρω ποσοτήτων και δεν προέκυψε η νόμιμη αγορά τους και η προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων.

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Περαιτέρω, από τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε -126- από τις συσκευασίες υπήρχαν επικολλημένες ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος.

Παράλληλα, από τις -98- πλαστικές φιάλες χωρητικότητας -5- λίτρων διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε η προβλεπόμενη επισήμανση, και συγκεκριμένα ο αλκοολικός βαθμός και τα στοιχεία παραγωγού ή εισαγωγέα.

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Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επίσης:

-67- μεταλλικές φιάλες χωρητικότητας -2.000- γραμμαρίων με υποξείδιο του αζώτου,

-48- μεταλλικές φιάλες χωρητικότητας -580- γραμμαρίων με την ίδια ουσία,

-14- μεταλλικές βιομηχανικές φιάλες, χωρητικότητας περίπου -50- λίτρων έκαστη, με όμοιο περιεχόμενο,

-115- βαλβίδες εξαέρωσης, προοριζόμενες για προσαρμογή στις ανωτέρω φιάλες, καθώς και

-300- μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση και διάθεση του συγκεκριμένου αερίου στο κοινό για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Από την αξιολόγηση της συνολικής χωρητικότητας των μεταλλικών και λοιπών φιαλών αερίου προέκυψε ότι από την κατασχεθείσα ποσότητα θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου -30.000- μπαλόνια με υποξείδιο του αζώτου, προς περαιτέρω διάθεση.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρους της επιχείρησης ποτοποιίας στην Αττική, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.).

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλαστική φιάλη, χωρητικότητας -5- λίτρων, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, η οποία παρουσίαζε ομοιότητες με φιάλες που είχαν κατασχεθεί στην επιχείρηση στο Ηράκλειο και

-7- πλαστικές φιάλες, χωρητικότητας -5- λίτρων έκαστη, με άγνωστο διάφανο αλκοολούχο υγρό, για τις οποίες εξετάζεται η νόμιμη κατοχή και παραγωγή τους.

Παράλληλα, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή διενεργείται έλεγχος στα αποθέματα της συγκεκριμένης επιχείρησης ως προς τη νόμιμη παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

Τα κατασχεθέντα οινοπνευματώδη ποτά απεστάλησαν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και, από τον σχετικό έλεγχο, το ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών για το Ελληνικό Δημόσιο προσδιορίστηκε σε -2.964- ευρώ.

Επιπλέον, δείγματα των κατασχεθέντων αλκοολούχων υγρών απεστάλησαν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία προς εργαστηριακή εξέταση.

Αντίστοιχα, θα ληφθούν δείγματα από τις κατασχεθείσες φιάλες αερίου από υπάλληλο της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου διασποράς του αερίου, προκειμένου να ακολουθήσει η εργαστηριακή εξέτασή τους.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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