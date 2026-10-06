Κρήτη: Δίκη για ξυλοδαρμό τουρίστα στο Ρέθυμνο – Δύο καταδίκες και δύο αθωώσεις

Δύο καταδίκες και δύο αθωώσεις από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων για την υπόθεση ξυλοδαρμού σε βάρος ενός υπηκόου Γαλλίας την 1η Σεπτέμβρη 2024, έξω από club στο Ρέθυμνο. Η δίκη ξεκίνησε νωρίς χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε το απόγευμα με το δικαστήριο να κρίνει ομόφωνα αθώους δύο εκ των τεσσάρων κατηγορούμενων και να καταδικάζει δύο αδέλφια από τα Χανιά, κατά πλειοψηφία.

Ειδικότερα:

• Στον πρώτο αδελφό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών με αναστολή στην έφεση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και εύρεση μιας κατσούνας και ενός μαχαιριού στο όχημα του.

•Στο δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή στην έφεση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη .

Και στους δύο αναγνωρίσθηκε το “ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου” ενώ απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι συνήγοροι τους “της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντος” και της “ καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη”.

Το συμβάν

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου έξω από club στο Ρέθυμνο όπου διασκέδαζε η παρέα των 4 ντόπιων και των τριών υπηκόων Γαλλίας. Κατά την έξοδο από το club κάποιοι από τις δύο παρέες σπρώχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν να αντιπαρατίθενται αρχικά λεκτικά ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης. Στη συνέχεια η ένταση αυξήθηκε με έναν εκ των ντόπιων να παίρνει το μπουκάλι ουίσκι που νωρίτερα κρατούσαν οι Γάλλοι και να το σπάει στο κεφάλι ενός 26χρονου Γάλλου. Πέφτοντας ο Γάλλος δέχτηκε τις κλωτσιές ενός εκ των ντόπιων ενώ βρίσκονταν στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 26χρονος υπέστη συντριπτικό κάταγμα και σοβαρή βλάβη στο κεφάλι και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για 4 ημέρες στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Δύο βίντεο από τα γεγονότα προβλήθηκαν στην αίθουσα ως πειστήρια των όσων συνέβησαν.

Το θύμα, ο 26χρονος Γάλλος στην κατάθεση του ανέφερε πως ήταν στο Ρέθυμνο με την παρέα του για να παρευρεθεί στο γάμο φίλου του. Σημείωσε πως κατά την έξοδο από το club υπήρξαν σπρωξίματα από τους κατηγορούμενους και ότι από τον ίδιο και την παρέα του έγινε προσπάθεια να ηρεμήσει η κατάσταση αλλά οι ίδιοι δεν μιλούσαν Ελληνικά και οι ντόπιοι δεν μιλούσαν Αγγλικά ή Γαλλικά.

Υποστήριξε έπειτα πως ένας από τους κατηγορούμενους πήρε το μπουκάλι που κρατούσε ένας εκ των Γάλλων, με σκοπό να πάνε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο τους και να το πιουν, και τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ στη συνέχεια ένας άλλος κατηγορούμενος τον κλώτσησε ενώ ήταν στο οδόστρωμα.

Δήλωσε πως έμεινε για μια ημέρα σε “κώμα” στο Νοσοκομείο και έμεινε συνολικά 11 ημέρες σε νοσοκομειακή φροντίδα. Η υπεράσπιση των 4 κατηγορούμενων αμφισβήτησε έντονα τα λεγόμενα του 26χρονου αναφέροντας πως το πρωί της 1η Σεπτεμβρίου έδωσε κατάθεση στην αστυνομία και δεν ήταν σε “κώμα”, ούτε νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, δείχνοντας τα σχετικά έγγραφα με τον 26χρονο να επιμένει ότι κατέθεσε στην αστυνομία στις 2 Σεπτεμβρίου. Είπε επίσης πως για 6 μήνες δεν μπορούσε να δουλέψει λόγω των τραυμάτων, ότι χρειάστηκε υποστήριξη ψυχολόγου και ειδικού ορθοφωνίας καθώς λόγω του χτυπήματος στο κεφάλι είχε προβλήματα στην ομιλία.

Οι απολογίες

Δύο εκ των κατηγορούμενων (αυτοί που αθωώθηκαν) ανέφεραν πως δεν συμμετείχαν στο συμβάν καθώς δεν φαίνονται πουθενά στα βίντεο που προβλήθηκαν ενώ οι ίδιοι προσπάθησαν να χωρίσουν αυτούς που τσακώνονταν.

Ο πρώτος των κατηγορούμενων ζήτησε συγνώμη για ότι έγινε και ότι «μακάρι να μην είχαν φτάσει εκεί τα πράγματα». Πρόσθεσε έπειτα πως βγαίνοντας από το club ένας εκ των Γάλλων των έσπρωξε δυνατά με αποτέλεσμα να φύγει προς τα μπροστά σε απόσταση 4- 5 μέτρων και ότι συνέχεια ζήτησε το λόγο που τον έσπρωξαν. Συνέχισε την απολογία του λέγοντας πως ένας εκ των Γάλλων (όχι το θύμα) επιχείρησε να χτυπήσει με το μπουκάλι τον αδελφό του, για αυτό του πήραν το μπουκάλι, με το οποίο στη συνέχεια ο ίδιος χτύπησε τον άλλο Γάλλο όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός και αφού είχε δεχτεί χτύπημα στα πλευρά.

Ο δεύτερος εκ των κατηγορούμενων στην απολογία του δήλωσε συγνώμη για ότι έγινε και τόνισε πως έχει μετανιώσει για την πράξη του. Υπογράμμισε πως ήταν σε κατάσταση μέθης και ότι μετά το συμβάν βρέθηκαν σε πανικό και έτρεξαν προς το όχημα τους.

Στην αγόρευση της - όπως αναφέρουν τα Χανιώτικα Νέα - η εισαγγελέας έδρας παρέθεσε τα γεγονότα. Είπε πως δύο εκ των κατηγορούμενων δεν είχαν εμπλοκή στα βίαια γεγονότα και ζήτησε την αθώωση τους ενώ για τους άλλους δύο παρατήρησε πως δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα. Συμπλήρωσε πως μετά την πράξη τους οι κατηγορούμενοι έφυγαν προς το αμάξι τους δίχως να ενδιαφερθούν για το θύμα που ήταν αναίσθητο στο οδόστρωμα. Παρέθεσε τα στοιχεία δύο ιατροδικαστικών εκθέσεων σύμφωνα με τα οποία ο 26χρονος Γάλλος είχε υποστεί βαριές κακώσεις, με τον ιατροδικαστή να κάνει λόγο για βαριά σωματική βλάβη.

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