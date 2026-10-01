Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις

Αυξάνονται οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους να συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά, λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ οι οποίες ενδέχεται να κοστίσουν στο προεδρικό κόμμα την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο και να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη στην Ουάσινγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας ή ακόμη και των δύο σωμάτων. Αν συμβεί αυτό, θα είναι σε θέση να εμποδίσουν τη νομοθετική ατζέντα του Τραμπ και να δρομολογήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες σε βάρος του αλλά και σε βάρος συνεργατών του, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις προέβλεψε ότι οι υποψήφιοι του κόμματος «θα ανακτήσουν την πλειοψηφία» σε αυτό το σώμα του κοινοβουλίου, εκτιμώντας ότι «οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν αυτά που τους πουλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι του κινήματος MAGA».

Μια ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές θα καταφέρει σημαντικό πλήγμα στις φιλοδοξίες του Τραμπ για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του. Και προς το παρόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί: πρόσφατη έρευνα του πανεπιστημίου Emerson δίνει προβάδισμα 11 μονάδων στους Δημοκρατικούς σε εθνικό επίπεδο.

Αν και αυτού του είδους η γενική δημοσκόπηση «δεν αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες της κάθε εκλογικής αναμέτρησης, αποτελεί σημαντικό δείκτη για την εκτίμηση της έκτασης ενός ενδεχόμενου κύματος υπέρ των Δημοκρατικών», εκτίμησε ο Σπένσερ Κίμπαλ εκτελεστικός διευθυντής του Emerson Polling.

Υπογράμμισε επίσης ότι «οι ισπανόφωνοι ψηφοφόροι που στράφηκαν στον Τραμπ το 2024», σήμερα προτιμούν σε ποσοστό 64% τους Δημοκρατικούς έναντι 31% τους Ρεπουμπλικάνους.

Χαμηλή δημοτικότητα

Εξάλλου και ο ίδιος ο Τραμπ βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο. «Παραδοσιακά το κόμμα της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε καλύτερη θέση» πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, εξήγησε ο Τζούλιαν Ζέλιζερ καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Όμως πέρα από αυτό, «ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι αντιμέτωπος με ιστορικά χαμηλά ποσοστά», πρόσθεσε. Η δημοτικότητα του Τραμπ έπεσε στο 37%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση της Wall Street Journal. «Το χαμηλότερο ποσοστό για έναν πρόεδρο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές» στα 36 χρόνια που η εφημερίδα πραγματοποιεί δημοσκοπήσεις.

Οι Αμερικανοί κατηγορούν κυρίως τον Τραμπ ότι δεν κατάφερε να μειώσει το κόστος ζωής, παρά το γεγονός ότι ήταν η βασική του προεκλογική δέσμευση. Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ πόλεμο εναντίον του Ιράν, τον οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να τελειώσει.

Παρά τη χαμηλή του δημοτικότητα, ο δισεκατομμυριούχος κάνει τα πάντα για να μετατρέψει τις ενδιάμεσες εκλογές σε δημοψήφισμα για τον ίδιο. «Προσποιηθείτε ότι είμαι εγώ υποψήφιος», είχε πει απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Ντάλας στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προεκλογική περιοδεία 32 ημερών σε όλη τη χώρα. «Θέλουν να έρθω», διαβεβαίωσε την Τρίτη.

Αποστάσεις

Ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικάνων επιλέγουν να κρατήσουν αποστάσεις από τον Τραμπ, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης.

«Κύριε πρόεδρε, κάποια από τα μέτρα σας για τον έλεγχο της μετανάστευσης ήταν υπερβολικά», δήλωσε πρόσφατα σε προεκλογικό βίντεο η Μαρία Ελβίρα Σαλασάρ, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα. Στο Τέξας, την Άιοβα, το Οχάιο και την Αλάσκα – πολιτείες που κέρδισε ο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024—οι Δημοκρατικοί μπορούν πλέον να ονειρεύονται ότι θα κερδίσουν μια έδρα στη Γερουσία.

Ωστόσο οι ΗΠΑ μοιάζουν να απέχουν πολύ από ένα σαρωτικό Δημοκρατικό κύμα. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το οικονομικό προβάδισμα και κατά συνέπεια μπορούν να βομβαρδίζουν τους τηλεοπτικούς δέκτες με προεκλογικές διαφημίσεις τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές.

Εξάλλου η ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών που πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο σε πολλές πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών έχει μειώσει τον αριθμό των εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων που οι Δημοκρατικοί μπορούν ρεαλιστικά να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν.

Μόνη βεβαιότητα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είναι ότι ο Τραμπ θα αρχίσει να βλέπει το τέλος της καριέρας του στην προεδρία, καθώς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2028. Τότε θα ξεκινήσει και η κούρσα για την επιλογή του διαδόχου του.

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