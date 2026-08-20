Πυρομαχικά εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Ιεράπετρας – Περιοριστικά μέτρα από το Λιμεναρχείο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ιεράπετρας.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν εκατέρωθεν υφάλου, σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθος 3-4 μέτρων και σε απόσταση 150 έως 200 μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για βλήματα όλμων πιθανού διαμετρήματος 80 mm, ξύλινο κιβώτιο μεταφοράς φυσιγγίων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης.

Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έλαβε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος - Νεκρός 21χρονος δικυκλιστής

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άτομα για «μαϊμού» προϊόντα – Ζημιά 80.000 ευρώ σε επώνυμες εταιρείες