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ΚΡΗΤΗ

Πυρομαχικά εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Ιεράπετρας – Περιοριστικά μέτρα από το Λιμεναρχείο

λιμενικό
clock 08:08 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας μετά τον εντοπισμό πυρομαχικών υλικών στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Ιεράπετρας.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν εκατέρωθεν υφάλου, σε έκταση περίπου 500 μέτρων, σε βάθος 3-4 μέτρων και σε απόσταση 150 έως 200 μέτρων από την ακτή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για βλήματα όλμων πιθανού διαμετρήματος 80 mm, ξύλινο κιβώτιο μεταφοράς φυσιγγίων, βλήματα διαφόρων μεσαίων διαμετρημάτων και διάσπαρτες δεσμίδες φυσιγγίων. Όλα τα ευρήματα βρίσκονται σε κατάσταση οξείδωσης.

Το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας έλαβε περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Πυρομαχικά - Ιεράπετρα

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