Σακίρα και Πικέ στο δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών τους

ΗΣακίρα και ο Ζεράρ Πικέ, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελώνης προκειμένου να συζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους, οι οποίοι είχαν καθοριστεί μετά τον χωρισμό τους το 2022, όπως ανακοίνωσε η νομική ομάδα της Κολομβιανής σταρ.







Η τραγουδίστρια που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη Μαδρίτη για συναυλίες, ζήτησε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά τους μεταξύ Μαϊάμι, όπου διαμένουν με εκείνη, και Βαρκελώνης, όπου κατοικεί ο πατέρας τους, προκειμένου «να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους», εξήγησαν οι νομικοί της εκπρόσωποι σε ένα δελτίο Τύπου.







Επομένως, η Σακίρα προτείνει ο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να «διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους», επισήμαναν. Με αυτό το αίτημα, η τραγουδίστρια «δεν προτίθεται να μειώσει τον χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Η Σακίρα και ο Πικέ αποκάλυψαν τη σχέση τους το 2011. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα, το 2013 και το 2015 αντίστοιχα. Έπειτα από μία δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022. Λίγους μήνες αργότερα, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών τους, έπειτα από την οποία η Κολομβιανή σταρ εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη για να εγκατασταθεί μαζί τους στο Μαϊάμι.

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