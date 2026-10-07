Μπάσκετ: «Όρθοι» στην Ευρώπη ΠΑΟΚ,Ηρακλής,Περιστέρι και Μύκονος

Με «όπλα» την αποφασιστικότητα και την ψυχραιμία του στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο Σεράγεβο, για τη 2η αγωνιστική του EuroCup, επί της Μπόσνα με 75-72. Νίκη με την οποία- χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του- διπλασίασε τις επιτυχίες του στη διοργάνωση (προηγήθηκε το θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα, εντός έδρας, κόντρα στη Μανρέσα).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-40, 61-59, 72-75

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 5 (1), Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί 14 (2), Όσμαν 17, Αλεξάντερ 6, Χάτζινς 10 (2), Φόστερ 11 (2), Περσίδης, Μουρ 8, Καλάθης 4.

#Λειτουργώντας αποτελεσματικότερα, στη μεγαλύτερη διάρκεια του -κακού ποιοτικά στο σύνολό του - παιχνιδιού, ο Ηρακλής κέρδισε απόψε στα Σκόπια, για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, την ΜΖΤ, με 64-59. Ματς με το οποίο έβαλε θετικό πρόσημο στην εκκίνηση του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του, έχοντας στην αποστολή, αλλά όχι ενεργό στο παρκέ, τον Νόα Χόρκλερ .

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 39-40, 51-55, 59-64

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 18, Μέλβιν 9 (1), Στάιλς 9 (1), Μουράτος 3, Ντιάρα 6, Χάτσον 3, Σλαφτσάκης 2, Σίλας 9 (1), Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 5 (1).

#Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Περιστερίου στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 93-87 της Μπάμπεργκ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Φιντς 21 (2), Πέιν 11, Ιτούνας, Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ 13 (3, 8ρ.), Χατζηδάκης 4, Παπαδάκης 5 (1), Κάριους 3 (1), Άντερσον 5, Νικολαϊδης 8 (1)

#Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνδύασε την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της ιστορίας της η Μύκονος, επικρατώντας εντός έδρας της Νέφτσι με 78-58, στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 34-40, 57-44, 78-58



ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 15 (1), Άπλμπι 8 (1), Τσάιλντς 11 (1), Καββαδάς 3, Λάγιος, Σκουλήδας 16 (4), Τίγκας 5, Σιδηροηλίας, Ιατρίδης 2, Λαβ 11 (1), Χάρελ 7.