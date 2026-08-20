Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού (βίντεο)

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

‼️🇵🇪 | URGENTE — Perú cifra en 7,2 la magnitud del sismo con epicentro en Ayacucho. pic.twitter.com/gzz9m8XKgp — EDATV (@edatvoficial) August 20, 2026

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Un #Sismo de magnitud 7.2 se registró en #Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (@Sismos_Peru_IGP).







El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.







El IGP indicó que… pic.twitter.com/IoyzmlWXuM — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 20, 2026

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