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ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού (βίντεο)

Σεισμός Περού
clock 22:10 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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