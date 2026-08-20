Conference: Και τώρα μόνο νίκη στη Νορβηγία για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Μπραν και θα παλέψει για πρόκριση στη Νορβηγία, στη ρεβάνς (27/8) των play off του Conference League.

Μπροστά σε 20.000 κόσμο και σε κλίμα... Κωνσταντέλια, αλλά και πάθους νίκης, o ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή δυνατά. Είχε καλή στιγμή στα πρώτα δευτερόλεπτα με τον Χατσίδη και λίγο αργότερα με τον Μύθου, ενώ ο Λίσι είχε τον Καμαρά πίσω από τον Μύθου μετά τις απουσίες που προέκυψαν λόγω αποχωρήσεων και τιμωρίας (του Ζίβκοβιτς). Ενώ προτίμησε τον Ελουστόντο αντί του Μιχαηλίδη. Σοβαρές απουσίες στην επίθεση με τρεις βασικούς (που θα παίξουν στη ρεβάνς) να λείπουν.

Στο 7' το σουτ του Κένι έφυγε λίγο άουτ, για να απειλήσει με τον Έρικσεν στο 12' η Μπραν. Σουτ του Χατσίδη στο 14' πήγε πάνω στον γκολκίπερ και λίγο αργότερα η κεφαλιά του Σανταμαρία ήταν άστοχη.

Στο 19' ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη ευκαιρία με το πλασέ του Χατσίδη λίγο άουτ μετά το γύρισμα του πολύ καλού Γιαννούλη. Οι Νορβηγοί κάπως ισορρόπησαν στη συνέχεια, ο Σανταμαρία είχε άστοχη κεφαλιά στο 33'. Όπως και ο Καμαρά στο 45' με τον κόσμο να φωνάζει «ΠΑΟΚ παίξε για το λαό σου».

Ο Τάισον είχε την πρώτη ευκαιρία στην επανάληψη αλλά ο γκολκίπερ μπλόκαρε στο 51'. Ο Μύθου τραυματίστηκε και ο Εντιαγέ μπήκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, με τον κόσμο να αγριεύει στα συνθήματά του κατά της ΠΑΕ. Απίστευτη ευκαιρία από κοντά έχασε ο Ντε Ρούβε για την Μπραν στο 55' στο άδειο τέρμα, αλλά στο 57' ο Έρικσεν δεν αστόχησε στο σουτ στην κίνηση από το γύρισμα του Σόλτβεντ και έκανε το 0-1 με την εξέδρα να εξοργίζεται ακόμη περισσότερο.

Ο Λίσι έκανε τριπλή αλλαγή για να αλλάξει το ηθικό και το ρυθμό, αλλά σε δύο περιπτώσεις ο Καμαρά δεν μπόρεσε να κάνει σωστή επαφή. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από εκεί που δεν φαινόταν να μπορεί ο ΠΑΟΚ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ και κεφαλιά του Ραχμάν Μπάμπα στο 80'.

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή είχε στο 87' ο Εντιαγέ μετά το γύρισμα του Ζαφείρη, αλλά ο Σενεγαλέζος νικήθηκε από τον γκολκίπερ.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (65' Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (66' Τέιλορ), Καμαρά (77' Σορετίρε), Χατσίδης, Τάισον (65' Λουσέ), Μύθου (56' Εντιαγέ)

ΜΠΡΑΝ: Ντούγκελαντ, Ντε Ρούβε, Κνούτσεν, Ντράγκσνες, Σόλτβεντ, Πέντερσεν (86' Κιάρτανσον), Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε (90'+3' Ρέμεν), Γκούντμουντσον