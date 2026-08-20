ΚΚΕ: Να ματαιωθεί η επιχειρούμενη επαναλειτουργία του λατομικού χώρου στη θέση «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη

Το ζήτημα της ματαίωσης της επαναλειτουργίας του λατομείου στη θέση «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και επίκαιρα θέματα της περιοχής, συγκεντρώνοντας τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, φορέων και της αυτοδιοίκησης.

Η ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη και άλλων δύο βουλευτών, έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, στηρίζοντας τα αιτήματα των κατοίκων ενάντια στην επιχειρούμενη μετατροπή του χώρου σε μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Η ερώτηση:

Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις απαντούν κάτοικοι και φορείς του Δήμου Χερσονήσου στη σχεδιαζόμενη επαναλειτουργία του λατομείου Γουρνών. Ειδικότερα, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται λόγω της διαδικασίας αδειοδότησης Μονάδας «Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ανάπλασης ανενεργού Λατομικού χώρου», στη θέση «ΔΥΟ ΓΚΡΕΜΟΙ ΑΝΩΠΟΛΗΣ» του Δήμου Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου. Ο χώρος εγκατάστασης της μονάδας διαχείρισης των ΑΕΚΚ είναι μισθωμένος, με εκμισθώτρια την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ανωπόλεως (Ιδιωτικό Συμφωνητικό από 10-10-2023).

Οι κάτοικοι, που ήδη έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές διαμαρτυρίας, επισημαίνουν ότι στον ευρύτερο χώρο λειτούργησε λατομείο αδρανών υλικών από το 1980. Η -για δεκαετίες- λειτουργία του δημιούργησε πολλά και σοβαρά προβλήματα στην περιοχή των Γουρνών, της Ανώπολης, του Κοκκίνη Χάνι και ευρύτερα. Υποβάθμισε την περιοχή και το φυσικό περιβάλλον. Οι αγώνες των κατοίκων και των φορέων κατάφεραν, μετά από πολλά χρόνια, την παύση λειτουργίας του λατομείου Ανώπολης, χωρίς ωστόσο να έχει αποκατασταθεί ο χώρος, όπως όφειλε η εταιρεία. Ειδικότερα, το 2001 ξεκίνησε η αποκατάστασή του και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ οι εργασίες των αποκατεστημένων τμημάτων δεν έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τώρα, επιχειρηματικά συμφέροντα της ίδιας εταιρείας, με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ ΑΕ», αλλά και των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών σε Καστέλλι και ΒΟΑΚ, επιχειρούν να ξαναλειτουργήσουν το λατομείο, με προφίλ «φιλοπεριβαλλοντικό», τάχα για την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου τοπίου.

Αν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, θα προκαλέσουν τεκμηριωμένα περιβαλλοντική καταστροφή. Θα υποβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων σε Γούρνες, Ανώπολη και Κοκκίνη Χάνι, η γεωργική παραγωγή και η τοπική οικονομία. Θα υπάρχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον και στην προστασία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, αφού η προτεινόμενη εγκατάσταση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με χώρους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Η περιοχή θα επιβαρυνθεί με την κίνηση βαρέων οχημάτων από και προς τη Μονάδα με επιβάρυνση του οδικού δικτύου και σε βάρος της οδικής ασφάλειας, με μεταφορά χιλιάδων τόνων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, με εκπομπή θορύβου και στάθμες θορύβου που μπορούν να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση, με έκλυση δυσάρεστων οσμών και σκόνης, με οπτική επαφή της μονάδας με τον οικισμό Καινούριο Χωριό, ο οποίος βρίσκεται ΝΔ της μονάδας. Η πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή θα είναι σε βάρος και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Κοψά και της σχεδιαζόμενης ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Γουρνών σε παρακείμενη έκταση.

Οι σχεδιασμοί για την επαναλειτουργία του λατομικού χώρου στη θέση «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη βρίσκουν αντίθετη την τοπική κοινωνία, καθώς δεν έχουν καμιά σχέση με τις λαϊκές ανάγκες, τις δυνατότητες του τόπου και τη φυσιογνωμία της περιοχής και εξυπηρετούν αποκλειστικά τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εκμεταλλεύτριας εταιρείας, τα οποία προστατεύονται από το αντιλαϊκό - αντιπεριβαλλοντικό οπλοστάσιο διαχρονικά των κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ.

Νομοθετικό οπλοστάσιο, το οποίο όχι μόνο παραμένει άθικτο, αλλά και ενισχύεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και υλοποιείται από τους εκλεγμένους των αστικών κομμάτων σε περιφέρεια και δήμους. Πρόκειται για την πολιτική που υπονομεύει την προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος των ομίλων, υπηρετεί το κέρδος και τσακίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ανθρώπων και παραδίδει το περιβάλλον και τη διαχείριση των αποβλήτων (στην περίπτωση της Ανώπολης, αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ως χρυσοφόρους τομείς για εκμετάλλευση.

Μάλιστα, στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής έχει δοθεί πλήθος εγκρίσεων σε επενδύσεις – επεκτάσεις, κτλ, μεγάλων ομίλων (πχ του τουρισμού) που επιβαρύνουν το περιβάλλον και το εισόδημα των κατοίκων της Χερσονήσου. Δραστηριότητες των ομίλων ακόμη και με αυθαιρεσίες στα ρέματα, που οι συνέπειές τους φάνηκαν στις πλημμύρες του 2021 στη Χερσόνησο.

Και σ’ αυτή την περίπτωση της επιχειρούμενης επαναλειτουργίας του λατομικού χώρου στη θέση «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, είναι ολοφάνερο πως οι λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται για την κερδοφορία του κεφαλαίου και γίνεται ξεκάθαρο ότι η διαχείριση των αποβλήτων και η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην υγεία των κατοίκων, στους φυσικούς πόρους, στο λαϊκό εισόδημα, μόνο στο πλαίσιο ενός άλλου, ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, με εργατική εξουσία, μπορεί να εξασφαλιστεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για:

- Να σταματήσει κάθε ενέργεια επαναλειτουργίας του λατομικού χώρου, στη θέση «Δύο Γκρεμοί» στην Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου, με τη σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία της μονάδας ΑΕΚΚ ή οποιασδήποτε άλλης λατομικής δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο.

- Την πλήρη αποκατάσταση του παλαιού λατομείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές μελέτες, και την αξιοποίησή του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με τη δημιουργία ενός πολυχώρου πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού και με ελεύθερη πρόσβαση στον λαό, χωρίς εμπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων και χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Μανωλάκου Διαμάντω

Κομνηνάκα Μαρία

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