Ξεκίνησε η κυνηγετική περίοδος 2026-2027 – Οι ημερομηνίες, τα θηράματα και οι βασικοί κανόνες

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Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, η αυλαία της νέας κυνηγετικής περιόδου στη χώρα, με τους κυνηγούς να βγαίνουν από σήμερα στους κυνηγότοπους, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κυνηγετική περίοδος 2026-2027 θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, ενώ ειδικά για το αγριοκούνελο προβλέπεται παράταση έως τις 10 Μαρτίου 2027, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι προβλέπει η νέα Ρυθμιστική

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά ποια είδη επιτρέπεται να θηρεύονται, τις περιόδους και τις ημέρες κυνηγιού, καθώς και τα ημερήσια όρια κάρπωσης για κάθε κυνηγό. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα είδη και περιοχές.

Σε γενικές γραμμές, η φετινή Ρυθμιστική δεν φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις της απόφασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των τοπικών απαγορεύσεων και περιορισμών, καθώς οι κανόνες δεν είναι ίδιοι για όλα τα θηράματα και όλες τις περιοχές.

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Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η προστασία της άγριας πανίδας

Με την έναρξη της περιόδου επανέρχεται στο προσκήνιο και η ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλούς θήρας, αλλά και για σεβασμό στις απαγορευμένες ζώνες και στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικά μέτρα.

Οι κυνηγοί οφείλουν να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια θήρας και να γνωρίζουν τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, σε περιοχές όπου εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένα είδη, προβλέπονται και διαδικασίες καταγραφής της κάρπωσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η πρώτη έξοδος

Από σήμερα (20/8), η έναρξη σηματοδοτεί την επιστροφή των κυνηγών στους κυνηγότοπους μετά την καλοκαιρινή αναμονή. Η νέα περίοδος θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, με διαφορετικά χρονικά όρια και ημερήσιους περιορισμούς ανάλογα με το θήραμα.

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