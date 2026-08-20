Με “άρωμα” Κρήτης και οι Μεσογειακοί αγώνες που αρχίζουν αύριο

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Mε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και την έπαρση της ελληνικής σημαίας, έγινε στο Τάραντο η επίσημη Τελετή Υποδοχής της ελληνικής ομάδας στο Χωριό των Αθλητών, για τους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες, που αρχίζουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Την Team Hellas καλωσόρισε η Δήμαρχος του Μεσογειακού Χωριού, Αλέσια Μαουρέλι και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στους Μεσογειακούς Αγώνες, παρουσία του προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου, του αρχηγού αποστολής Αντώνη Νικολόπουλου, των δύο υπαρχηγών Θοδωρή Τσαβδαρίδη και Ντόρας Πάλλη, του μέλους της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρου Καπράλου και του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων, Ιάκωβου Φιλιππούση.

Η Τελετή Υποδοχής έγινε δίπλα στο κρουαζιερόπλοιο Aroya που λειτουργεί ως Μεσογειακό Χωριό, που έχει «δέσει» στην Ναυτική Βάση του Τάραντο και την παρακολούθησαν οι αθλητές των ομάδων βόλεϊ ανδρών και γυναικών, των ομάδων χάντμπολ, της πυγμαχίας, του κάνοε καγιάκ, του τάεκβοντο, της σκοποβολής της ποδηλασίας καθώς και άλλων αθλημάτων που έχουν φτάσει ήδη στην ιταλική πόλη.

Με είκοσι αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στην κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην πόλη Τάραντο, στην Ιταλία. Τέσσερις εξ αυτών είναι από την Κρήτη.

Η ενημέρωση της ομοσπονδίας (ΚΟΕ) αναφέρει σχετικά:

«Οι Έλληνες αθλητές θα αγωνιστούν σε μια πόλη, της οποίας η κεντρική λεωφόρος ονομάζεται Magna Grecia, δηλαδή Μεγάλη Ελλάδα.

Οι Ιταλοί έδωσαν αυτό το όνομα στον δρόμο, προς τιμήν της ιστορίας του τόπου, που ήταν μία από τις ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία και ονομάζονταν Magna Grecia.

Ο Τάραντας -όπως είναι η ελληνική του ονομασία- ιδρύθηκε από τους Σπαρτιάτες τον 8ο αιώνα π.Χ.

Σε μια απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το τέλος της λεωφόρου Magna Grecia, βρίσκεται το Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, που θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα της κολύμβησης από το Σάββατο 22 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Αυτό το κολυμβητήριο είναι ο επόμενος σταθμός των Ελλήνων κολυμβητών που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική αποστολή των Μεσογειακών Αγώνων θα έχει ο Απόστολος Σίσκος.

Ο 21χρονος πρωταθλητής θα έχει την τιμή να είναι ένας από τους δύο σημαιοφόρους της Ελλάδας στην Τελετή Έναρξης το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου μαζί με την πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη.

Η επιλογή του Σίσκου αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για την έως τώρα πορεία του στην κορυφή της ελληνικής κολύμβησης.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων, ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο και το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα.»

Η Κρητική παρουσία στη διοργάνωση:

☛ Απόστολος Παπαστάμος (2001) – Ολυμπιακός



☛ Άννα Ντουντουνάκη (1995) – Παναθηναϊκός



☛ Βασίλειος Κακουλάκης (2007) – ΠΑΟΚ,Ωρίωνας



☛ Άρτεμις Βασιλάκη (2006) – Τρίτων Ηρακλείου