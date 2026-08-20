Αποθέωση Πάουελ στον Τεντόγλου: «Τα 8,90 μ. είναι μέσα στις δυνατότητές του»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Μίλτο Τεντόγλου ο θρύλος του μήκους Μάικ Πάουελ, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ με 8,95 μ.

Ο Αμερικανός θεωρεί ότι ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έχει πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο σταθερότητας που του επιτρέπει να ονειρεύεται ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις. Η εκτίμησή του είναι ξεκάθαρη: αν ο Τεντόγλου μπορεί να κινείται με συνέπεια γύρω από τα 8,60 μ., τότε ένα άλμα στα 8,90 μ. δεν είναι εκτός πραγματικότητας.

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται από έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγοι τα όρια του αγωνίσματος. Ο Πάουελ παραμένει ο άνθρωπος που έχει πραγματοποιήσει το κορυφαίο άλμα όλων των εποχών, το μυθικό 8,95 μ. στο Τόκιο το 1991.