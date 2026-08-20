Η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε σε αισχρό μήνυμα που της έστειλαν

Έξι χρόνια πέρασαν από την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η ίδια δημοσίευσε ένα αισχρό μήνυμα που έλαβε στο Instagram, στο οποίο ο αποστολέας «εύχεται» να επαναληφθεί η επίθεση με βιτριόλι όταν αποφυλακιστεί η δράστρια.

«Μας ζάλισες κορίτσι μου, είναι πολύ σπαστικό συνέχεια να ανεβάζεις πράγματα άσχετα. Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι. Μας το παίζεις και κάποια όλη την ώρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ πράγματα. Κάτσε λίγο στ’ αυγά σου. Ο κόσμος δεν έχει να φάει κι εσύ όλη την ώρα ανεβάζεις. Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι. Φαντάζομαι πριν πως ήσουνα σπαστική γυναίκα, γι’ αυτό σου έριξε βιτριόλι. Πολύ καλά σου έκανε», ανέφερε ο δράσης.

«Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;» , αναρωτήθηκε.

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