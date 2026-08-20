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Mαντόνα: Επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης στην Πάτμο

μαντόνα
clock 09:00 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαντόνα αφού γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα, βρέθηκε στην Πάτμο. Φωτογραφίες από την επίσκεψή της έφερε στη δημοσιότητα το Real Voice.

Η Βασίλισσα της Ποπ  έφτασε στην Πάτμο, ντυμένη στα λευκά και φορώντας ένα καπέλο.  Άλλα δύο ελικόπτερα μετέφεραν το ένα τη συνοδεία της και το δεύτερο τις αποσκευές τους, αφού απαριθμούσαν μεγάλο αριθμό.

Στο ελικοδρόμιο του νησιού την υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας Νίκος Αντωνόπουλος. Η Μαντόνα επέλεξε πολυτελές κατάλυμα στη Σκάλα της Πάτμου. Εκείνος της δώρισε εκ μέρους του Δήμου Πάτμου ένα λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό σχετικά με το νησί, αλλά και ημερολόγια του 2027.

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