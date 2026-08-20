Κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν κοντά στην ημερομηνία γέννησής τους- Το παράξενο «φαινόμενο των γενεθλίων»

Τα γενέθλια είναι συνήθως ημέρα χαράς, αλλά για αρκετούς ανθρώπους συνοδεύονται και από μελαγχολία, καθώς θυμίζουν το πέρασμα του χρόνου.

Παράλληλα, υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό φαινόμενο, γνωστό ως «φαινόμενο των γενεθλίων».

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που πέθανε στα 93 του ανήμερα των γενεθλίων του, η Ρένα Βλαχοπούλου, που γεννήθηκε στις 28 και πέθανε στις 29 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, που γεννήθηκε και πέθανε στις 29 Απριλίου, και ο Βασίλης Τσιτσάνης, που γεννήθηκε και πέθανε στις 18 Ιανουαρίου. Ο Νίκος Καλογερόπουλος επίσης γεννήθηκε και πέθανε τον Αύγουστο.

Το φαινόμενο αναφέρεται στην αυξημένη πιθανότητα θανάτου την ημέρα των γενεθλίων ή γύρω από αυτήν. Ελβετική μελέτη του 2012 κατέγραψε αύξηση 13,8% στους θανάτους ατόμων άνω των 60 ετών, ενώ αμερικανική έρευνα του 2015 υπολόγισε τον κίνδυνο κατά 6,7% υψηλότερο.

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Ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις

Οι πιθανές εξηγήσεις είναι αρκετές. Οι εορτασμοί και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές και ατυχήματα. Για ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες, τα επόμενα γενέθλια μπορεί να αποτελούν σημαντικό ψυχολογικό στόχο.

Παράλληλα, τα λεγόμενα «birthday blues», που συνδέονται με τον φόβο της γήρανσης, τη μοναξιά, το άγχος και τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες, μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχολογία. Ιαπωνική μελέτη του 2016 μάλιστα έδειξε 50% υψηλότερη πιθανότητα αυτοκτονίας την ημέρα των γενεθλίων.

Βέβαια, δεν αποκλείονται λάθη στα ληξιαρχικά αρχεία, αν και θεωρούνται πολύ σπάνια και δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τα συνολικά στατιστικά στοιχεία.

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