TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts απενεργοποιούν τμήμα του εγκεφάλου

Μια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να εξηγήσει τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν παρακολουθούμε συνεχόμενα short videos, όπως εκείνα που έχουν καθιερώσει πλατφόρμες τύπου TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι την ώρα που κάποιος απορροφάται από βίντεο της προτίμησής του, περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον γνωστικό έλεγχο παρουσιάζουν μειωμένη δραστηριότητα. Ναι, καλά διαβάσατε: Η παρακολούθηση βίντεο μικρής διάρκειας απενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου!

Η έρευνα, με τίτλο «Brain activity inhibition during Short Video Viewing: neurochemical insights», δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό NeuroImage και πραγματοποιήθηκε σε 56 νεαρούς ενήλικες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), αλλά και μαγνητική φασματοσκοπία, ώστε να εξετάσουν τόσο την εγκεφαλική δραστηριότητα όσο και επίπεδα συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών.

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν σύντομα βίντεο και μπορούσαν να τα προσπεράσουν όποτε ήθελαν. Όταν επέλεγαν να παρακολουθήσουν ένα βίντεο μέχρι το τέλος — ένδειξη ότι τους ενδιέφερε περισσότερο — παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της δραστηριότητας στο dorsal anterior cingulate cortex (dACC) και στο dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC). Πρόκειται για περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο της συμπεριφοράς, την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα δίνουν μια πιθανή νευροβιολογική εξήγηση για το γιατί η συνεχής κατανάλωση ιδιαίτερα ελκυστικού περιεχομένου μπορεί να κάνει δυσκολότερη την απόφαση να σταματήσουμε το scrolling. Με απλά λόγια, είναι δύσκολο να σταματήσεις να βλέπεις, γιατί το ίδιο το σύστημα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων, ας πούμε, «απενεργοποιείται».

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα short videos προκαλούν μόνιμη ζημιά στον εγκέφαλο. Η μελέτη κατέγραψε προσωρινές μεταβολές της δραστηριότητας κατά την παρακολούθηση και δεν εξέτασε αναλυτικά την εξάρτηση από short videos. Επιπλέον, το δείγμα ήταν μικρό και αποτελούνταν αποκλειστικά από νεαρούς ενήλικες, επομένως απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν εξαχθούν ευρύτερα συμπεράσματα.

Πηγή: unboxholics.gr

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