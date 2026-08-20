Ο αγώνας ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε σε ζωντανή μετάδοση μικρής κλίμακας στο αναψυκτήριο στο Πάρκο Γεωργιάδη

Την μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του ΟΦΗ που υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, απόψε (Πέμπτη 20/8) στις 21:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη.

Η ιστορική επιστροφή του ΟΦΗ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί μία όμορφη ευκαιρία για παρέα στη δροσιά του πάρκου, με τη ζωντανή μετάδοση μικρής κλίμακας του αγώνα σε οθόνη με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

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