Κρήτη: Νέα άφιξη 55 μεταναστών στο νησί, στα νότια παράλια της Σητείας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μία ακόμη άφιξη μεταναστών καταγράφηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα νότια παράλια της Σητείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βάρκα με 55 άτομα προσέγγισε τη βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρι, κοντά στον Γούδουρα. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να αποβιβαστούν και να φτάσουν στην ακτή, σκαρφαλώνοντας στα βράχια.

Πολίτες που αντιλήφθηκαν την παρουσία τους ενημέρωσαν το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο έχει αρμοδιότητα και για τη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Σητείας.

Οι 55 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Από εκεί, θα οδηγηθούν στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Μακρυλιάς, όπου πρόκειται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Νέα περιστατικά διάσωσης μεταναστών – 87 άτομα σε δύο επιχειρήσεις

Κρήτη: Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που "έσβησε" στην άσφαλτο...