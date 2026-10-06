Σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων

Συνάντηση εργασίας για τα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, στην περιοχή Φοινικιάς–Μαλάδων και στις εμπορικές περιοχές του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Βαγγέλη Καρκανάκη.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα περιστατικά και προβλήματα ηλεκτροδότησης που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, όπως:

• Οι συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης και οι καθυστερήσεις αποκατάστασης, με επιπτώσεις στην παραγωγική και εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Οι σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων νέων συνδέσεων και επαύξησης ισχύος, που δυσχεραίνουν την έναρξη λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων και την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

• Τα προβλήματα ποιότητας τάσης, με αναφορές σε χαμηλή τάση, βυθίσεις και διακυμάνσεις τάσης, καθώς και δυσλειτουργίες στις τριφασικές παροχές.

• Οι ελλείψεις στην ενημέρωση και την επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Διατυπώθηκαν παράπονα για ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη αιτημάτων και βλαβών, καθώς και για περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης συμπεριφοράς κατά την εξυπηρέτηση επιχειρηματιών.

• Η ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου, ιδίως γραμμών, μετασχηματιστών και υποσταθμών, για την κάλυψη των αναγκών υφιστάμενων επιχειρήσεων και νέων επενδύσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Κώστας Πολυμέρης, ο Τομεάρχης Εκμετάλλευσης του ΔΕΔΔΗΕ κ. Στέλιος Λυπαράκης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Χρηστάκος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Φοινικιάς–Μαλάδων και μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Γιώργος Παγωμένος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ κ. Χαράλαμπος Λεκάκης, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Μενέλαος Σκουλούδης.

Οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας κατέθεσαν στα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ συγκεκριμένες προτάσεις για τη διευθέτηση των προβλημάτων, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

• Συστηματική ενημέρωση για τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα. Ζητήθηκε ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για τα αίτια των διακοπών και των λοιπών δυσλειτουργιών, καθώς και για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την οριστική αντιμετώπισή τους.

• Ειδικό κανάλι εξυπηρέτησης επαγγελματικών παροχών. Προτάθηκε η διαμόρφωση χωριστού καναλιού επικοινωνίας για τις παροχές μέσης τάσης και τις επαγγελματικές παροχές, με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Ηράκλειο, αντί αποκλειστικά μέσω της κεντρικής εξυπηρέτησης στην Αθήνα.

• Προγραμματισμός εργασιών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Προτάθηκε οι εργασίες που απαιτούν διακοπή ηλεκτροδότησης να προγραμματίζονται κατόπιν συνεννόησης με τους φορείς. Ειδικά για τη Φοινικιά–Μαλάδες, ζητήθηκε να εφαρμοστεί αντίστοιχη πρακτική με εκείνη που, όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση, εφαρμόζεται στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, με πραγματοποίηση των προγραμματισμένων εργασιών τις Κυριακές.

• Έγκαιρη και στοχευμένη ενημέρωση μέσω των συλλογικών φορέων. Προτάθηκε το Επιμελητήριο και οι επιχειρηματικοί σύλλογοι να ενημερώνονται εγκαίρως για τις προγραμματισμένες διακοπές, ώστε να ειδοποιούν τα μέλη τους στη συγκεκριμένη περιοχή, συμπληρωματικά προς τις ανακοινώσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ.

• Ενημέρωση για την παρακολούθηση αιτημάτων. Προτάθηκε να δοθούν σαφείς οδηγίες για βελτιωθεί η χρήση του myΔΕΔΔΗΕ services, την παρακολούθηση της πορείας των αιτημάτων και τις εγγυημένες προθεσμίες εξυπηρέτησης ανά κατηγορία σύνδεσης.

• Ιεράρχηση παρεμβάσεων και σχεδιασμός νέων υποσταθμών. Προτάθηκε να προσδιοριστούν τα σημεία συμφόρησης του δικτύου και να ιεραρχηθούν τόσο οι άμεσες παρεμβάσεις όσο και τα έργα μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε προς διερεύνηση η δημιουργία τριών νέων υποσταθμών Υψηλής/Μέσης Τάσης, σε συνεργασία ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ: ενός στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ενός στην ευρύτερη περιοχή Γουβών–Σταλίδας και ενός στην περιοχή Φοινικιάς–Μαλάδων.

• Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Προτάθηκε η εκπόνηση νέου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη ΒΙΠΕ Ηρακλείου και τη Φοινικιά–Μαλάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Το σχέδιο να προβλέπει συντονισμό των αρμόδιων φορέων, ασφαλή πρόσβαση των συνεργείων και των δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς διακοπής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

«Συγκαλέσαμε αυτή τη συνάντηση γιατί τα νέα δεδομένα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και τα χρόνια προβλήματα ηλεκτροδότησης των επιχειρήσεων σε οργανωμένες ή όχι βιομηχανικές και εμπορικές περιοχές του Ηρακλείου, απαιτούν συντονισμένες δράσεις, στενή συνεργασία και αποτελεσματική διαχείριση. Καταθέσαμε ρεαλιστικές προτάσεις και ζητήσαμε ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις – μέλη μας να προγραμματίζουν τη δραστηριότητά τους και να αποτρέπονται αλυσιδωτά προβλήματα στη λειτουργία τους» ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

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