Ξύλο σε πανηγύρι στο Αντίρριο - Οι μισοί χόρευαν και οι άλλοι πιάστηκαν στα χέρια (βίντεο)

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Συμπλοκή σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν δύο παρέες ήρθαν σε αντιπαράθεση. Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το npress.gr, τραπέζια και καρέκλες άρχισαν να εκτοξεύονται, προκαλώντας ανησυχία σε όσους βρέθηκαν μπροστά στο άγριο περιστατικό. Μάλιστα, όλα έγιναν την ώρα που το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Η ένταση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τον κόσμο να απομακρύνεται από το σημείο της συμπλοκής, καθώς η κατάσταση είχε ξεφύγει.

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