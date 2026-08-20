Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 25χρονη μέσα σε διαμέρισμα

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 31χρονο άνδρα να συλλαμβάνεται κατηγορούμενος ότι τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, μία 25χρονη γυναίκα την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να τοποθετήσουν τουρνικέ στο χέρι της τραυματισμένης γυναίκας, προκειμένου να περιορίσουν την

Θεσσαλονίκη: 31χρονος φέρεται να μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του 31χρονου, όπου φιλοξενούνταν η 25χρονη. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνδρας φέρεται να την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο. Ο 31χρονος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι νωρίτερα η γυναίκα είχε επιχειρήσει να τον ληστέψει, ισχυρισμός ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Οι αστυνομικοί έβαλαν τουρνικέ στην 25χρονη

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η παρέμβαση των αστυνομικών της Ομάδας Ζ. Όταν έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η 25χρονη αιμορραγούσε από το χέρι και της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η υπόθεση, πάντως, οδήγησε σε δύο συλλήψεις. Ο 31χρονος συνελήφθη για τον τραυματισμό της γυναίκας, ενώ συνελήφθη και η 25χρονη για απόπειρα ληστείας, μετά τον ισχυρισμό του άνδρα για όσα είχαν προηγηθεί.

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Η ανάρτηση των αστυνομικών

Για το περιστατικό έγινε ανάρτηση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχάρη τους αστυνομικούς της Ομάδας Ζ για την επέμβασή τους, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παροχή πρώτων βοηθειών στην τραυματισμένη γυναίκα.

Στην ίδια παρέμβαση τονίζεται ότι το τουρνικέ που χρησιμοποιήθηκε είχε δοθεί στους συγκεκριμένους αστυνομικούς από την Ένωση μέσω χορηγίας και όχι ως υπηρεσιακός εξοπλισμός. Η Ένωση επαναφέρει έτσι το αίτημα για επίσημη ένταξη του συγκεκριμένου υλικού στον εξοπλισμό των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα σοβαρά περιστατικά στα οποία καλούνται να επέμβουν, δεν χορηγείται ακόμη από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ομάδας Ζ, οι οποίοι κατάφεραν την σύλληψη δράστη ο οποίος μαχαίρωσε γυναίκα αποσοβώντας τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση τους. Οι συνάδελφοι μάλιστα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα τοποθετώντας και τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να προσέλθει και το παραλάβει σταθμός ΕΚΑΒ. Η καθημερινότητα των συναδέλφων που επιχειρούν στο πεδίο έχει δυσκολέψει υπερβολικά και απαιτούνται άμεσα βαθιές τομές και θωράκιση των αστυνομικών

Υ.Γ.: Το τουρνικέ που χρησιμοποιήθηκε είχε χορηγηθεί στους συναδέλφους από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μέσω χορηγίας.

Μετά από τόσα και τόσα σοβαρά περιστατικά το αρχηγείο δεν έχει εισάγει ακόμα στον αστυνομικό εξοπλισμό και δεν χορηγεί επίσημα στο αστυνομικό προσωπικό ένα τόσο σημαντικό υλικό που κοστίζει ελάχιστα και σώζει ζωές».

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