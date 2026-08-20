Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Όλα τα δεδομένα της τραγωδίας και τα βήματα των εμπειρογνωμόνων

Σε αναζήτηση των αιτιών που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα με την πτώση του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβαινόντων στη Σίφνο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, κάτι που, όπως λένε αρμόδια στελέχη, έχει πολύ δρόμο μέχρι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Από τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους ο 55χρονος χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών νεονύμφων, 31 και 30 ετών, που πήγαιναν στη Σίφνο για τον μήνα του μέλιτος.

Σε αυτή τη φάση έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προανάκρισης από την Ελληνική Αστυνομία, με συλλογή στοιχείων και καταθέσεις, ενώ από προχθές το απόγευμα βρίσκονται στο νησί και οι εμπειρογνώμονες για αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος.

Πρόκειται για τρεις εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ και δύο από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), οι οποίοι άρχισαν από χθες το πρωί την έρευνα στον χώρο, που είναι από την πρώτη στιγμή αποκλεισμένος και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στη Σίφνο από τη Νάξο.

Επίσης, στον χώρο γίνεται έρευνα και από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών Σύρου.

Παράλληλα, έχει ενημερωθεί η βρετανική πρεσβεία για τον θάνατο του ζευγαριού, ενώ μετά από σχετική παραγγελία μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά οι τρεις σοροί, προκειμένου να γίνει νεκροτομή και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, για την διευκρίνιση των αιτίων θανάτου επιστημονικά. Η μεταφορά των σορών έγινε κατόπιν εντολής εισαγγελέα, με ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πτώση ελικοπτέρου στη Σίφνο: Οι δύο πιθανότερες εκδοχές

Σημειώνεται ότι οι δύο πιθανότερες εκδοχές που εξετάζονται για την πτώση του ελικοπτέρου, με βάση και τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο και το δείχνουν να στριφογυρίζει στον αέρα, λίγο πριν την προσγείωση, είναι να υπήρξε κάποια βλάβη στο ουραίο στροφείο, ή να έπαθε κάτι ο πιλότος.

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες της προανάκρισης για την πτώση του ελικοπτέρου, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου με τη συνεργασία του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου, έχουν συγκεντρώσει όλα τα βίντεο που έχουν ληφθεί κατά την πτώση του ελικοπτέρου, τα οποία θα μελετηθούν από ειδικούς, ενώ άρχισαν ήδη τη λήψη καταθέσεων.

Μεταξύ αυτών που έχουν καταθέσει, είναι και ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου Σίφνου, κοντά στο οποίο συνετρίβη το ελικόπτερο, ενώ θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την πτήση του ελικοπτέρου από το ελικοδρόμιο του Μαρκόπουλου Αττικής, από όπου απογειώθηκε για τη Σίφνο. Επίσης, έχουν καταθέσει και υπάλληλοι της εταιρείας στην οποία ανήκε το ελικόπτερο Bell 206, που εκτελούσε δρομολόγια ως αεροταξί.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν ζητήσει, ή πρόκειται να ζητήσουν, στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες, όπως την ΕΜΥ για τις καιρικές συνθήκες την ώρα της πτώσης του ελικοπτέρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έχει ήδη ολοκληρώσει την έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά, ακόμα και από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία.

Επίσης, έχουν ζητήσει όλα τα στοιχεία από τον δήμο για τη λειτουργία του ελικοδρομίου.

Όπως έγινε γνωστό, μετά τις αυτοψίες από τα κλιμάκια των ειδικών στον τόπο του δυστυχήματος, θα μεταφερθούν πιθανότατα τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε ασφαλές σημείο, όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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