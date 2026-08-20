Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος μοτοσικλετιστής που είχε τροχαίο με ταξί στην Ποσειδώνος

Τη χειρότερη δυνατή κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ, στη Βούλα, καθώς ο 39χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο, είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του πήραν τη γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων δεδομένου ότι η κατάστασή του είναι μη αναστρέψιμη.

Ο οδηγός του ταξί, ο οποίος επιχείρησε αναστροφή σε σημείο όπου δεν επιτρεπόταν, οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε το δίπλωμά του επ' αόριστον.

Αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του ο 32χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης που του αποδίδεται. Όπως φέρεται να υποστήριξε, στην περιοχή υπήρχε απαγορευτική πινακίδα, την οποία δεν αντιλήφθηκε, καθώς το GPS, όπως είπε, τον καθοδήγησε λανθασμένα.

Ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι, ακολουθώντας την καθοδήγηση του GPS, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών Αρχών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης.

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