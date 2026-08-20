Αφιέρωμα στην Premier League: Ανοίγει η αυλαία την Παρασκευή με Άρσεναλ και Χρήστο Τζόλη

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Η Premier League ανοίγει αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, την αυλαία της σεζόν 2026-27, με την πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη να υποδέχεται την Κόβεντρι στο «Emirates».

Η νέα σεζόν της Premier League λοιπόν θα έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον λόω Τζόλη και Τζολάκη. Ο Χρήστος Τζόλης να επιστρέφει στην Αγγλία, αυτή τη φορά όμως σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ, η οποία τον απέκτησε από την Κλαμπ Μπριζ έναντι περίπου 34 εκατ. λιρών, προσφέροντάς του πενταετές συμβόλαιο.

Και η επιστροφή του δεν γίνεται σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Ο Τζόλης φορά πλέον τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον Μικέλ Αρτέτα να τον υπολογίζει ως σημαντική επιθετική λύση μετά την αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ. Ο Έλληνας επιετικός εντυπωσιάζει και ηταν από τους πρωταγωνιστές της Άρσεναλ στην κατάκτηση του Community Shield καθώς έδωσε δύο ασίτ στο 2-0 επί της Σίτι .

Η νέα σεζόν αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στην Premier League θα αγωνίζεται πλέον και ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας άφησε τον Ολυμπιακό και μεταγράφηκε στη Χαλ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2031.

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Μάλιστα, ο Τζολάκης έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς ξεκίνησε βασικός στα φιλικά της Χαλ και πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Έτσι, η πρεμιέρα της Premier League έχει διπλό ελληνικό ενδιαφέρον: τον Χρήστο Τζόλη με την Άρσεναλ και τον Κωνσταντή Τζολάκη με τη Χαλ, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στο κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η νέα αγωνιστική περίοδος αρχίζει αργότερα από το συνηθισμένο, καθώς το καλοκαίρι προηγήθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η φετινή Premier League παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εννέα ομάδες ξεκινούν τη σεζόν με νέο προπονητή, ενώ το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι έχει ήδη καταγράψει τεράστιες δαπάνες. Οι αγγλικοί σύλλογοι έχουν ξεπεράσει τα 2,7 δισ. ευρώ σε μεταγραφικές δαπάνες, σε μια αγορά που συνεχίζει να κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η Άρσεναλ του Τζόλη θέλει να παραμείνει στην κορυφή

Η Άρσεναλ του Τζόλη μπαίνει στη νέα σεζόν ως κάτοχος του πρωταθλήματος και θεωρείται από τα βασικά φαβορί για να διατηρήσει τα σκήπτρα. Το πρώτο της τεστ έρχεται απέναντι στην Κόβεντρι, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 25 χρόνια.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα καλείται πλέον να διαχειριστεί κάτι διαφορετικό: την πίεση του πρωταθλητή. Η διατήρηση στην κορυφή είναι συχνά δυσκολότερη από την κατάκτησή της, ιδιαίτερα σε ένα πρωτάθλημα όπου οι αποστάσεις μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων είναι μικρές.

Η Μάντσεστερ Σίτι και οι μεγάλες μεταγραφές

Η Μάντσεστερ Σίτι παραμένει φυσικά μέσα στους διεκδικητές, έχοντας προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις. Μεταξύ των μεγάλων συμφωνιών του καλοκαιριού βρίσκεται και η απόκτηση του Elliot Anderson έναντι περίπου 135 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της αγοράς.

Η Σίτι θα ξεκινήσει την προσπάθειά της απέναντι στην Μπόρνμουθ την Κυριακή.

Νέα εποχή στη Λίβερπουλ

Από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της σεζόν είναι η Λίβερπουλ.

Ο Αντόνι Ιραόλα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και καλείται να επαναφέρει τους «Reds» στην κορυφή, μετά την πέμπτη θέση της περασμένης σεζόν. Η ομάδα έχει αλλάξει σημαντικά, με σημαντικές αποχωρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Άντι Ρόμπερτσον και Ιμπραΐμα Κονατέ, ενώ έχουν αποκτηθεί νέοι ποδοσφαιριστές.

Και το πρόγραμμα δεν είναι καθόλου εύκολο: η Λίβερπουλ ξεκινά την Κυριακή στην έδρα της Νιούκαστλ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η προσπάθεια επιστροφής

Η Γιουνάιτεντ θέλει να αφήσει πίσω της τις απογοητευτικές τελευταίες σεζόν και να επιστρέψει στις ομάδες που διεκδικούν τις κορυφαίες θέσεις.

Η πρεμιέρα της πάντως είναι απέναντι σε μια από τις τρεις νεοφώτιστες: αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χαλ Σίτι το Σάββατο.

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Τσέλσι: Η εποχή του Τσάμπι Αλόνσο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Τσέλσι, η οποία ξεκινά την εποχή του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο.

Οι «Μπλε» θα αρχίσουν τη σεζόν τη Δευτέρα απέναντι στη Φούλαμ, σε ένα λονδρέζικο ντέρμπι που θα ολοκληρώσει την πρώτη αγωνιστική.

Τα τρία νέα πρόσωπα

Η Κόβεντρι, η Ίπσουιτς και η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη είναι οι τρεις ομάδες που επιστρέφουν στην Premier League.

Το έργο τους όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τα δύο τελευταία χρόνια και οι έξι ομάδες που είχαν προβιβαστεί στην Premier League υποβιβάστηκαν αμέσως, ενώ την τελευταία δεκαετία 16 από τις 30 νεοφώτιστες ομάδες δεν κατάφεραν να παραμείνουν στην κατηγορία.

Και η κλήρωση δεν τους έκανε ιδιαίτερα μεγάλο δώρο: η Κόβεντρι αρχίζει με Άρσεναλ και στη συνέχεια Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Χαλ έχει μπροστά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα.

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Και φυσικά… Χάαλαντ

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της νέας σεζόν είναι και η μάχη των σκόρερ.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παραμένει το μεγάλο φαβορί για την κορυφή των σκόρερ, με αναλυτές να περιμένουν ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν από τον Νορβηγό επιθετικό.

Αντίθετα, ένα μεγάλο όνομα που δεν θα επιστρέψει στην Premier League είναι ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φορ δήλωσε ότι πλέον δεν αισθάνεται την ίδια «δίψα» για επιστροφή στην Αγγλία, έχοντας βρει μεγάλη επιτυχία στην Μπάγερν.

Μια Premier League που αναμένεται συναρπαστική

Η Πρωταθλήτρια Άρσεναλ που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, η Σίτι που παραμένει πανίσχυρη, η Λίβερπουλ που μπήκε σε νέα εποχή, η Γιουνάιτεντ που ψάχνει την επιστροφή της, η Τσέλσι με νέο προπονητή και τρεις νεοφώτιστες που παίζουν από την πρώτη αγωνιστική με την πλάτη στον τοίχο.

Premier League – 1η αγωνιστική

Παρασκευή 21 Αυγούστου

22:00 — Άρσεναλ – Κόβεντρι Novasports Premier League

Σάββατο 22 Αυγούστου

14:30 — Χαλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ



17:00 — Έβερτον – Κρίσταλ Πάλας



17:00 — Ίπσουιτς – Σάντερλαντ



17:00 — Νότιγχαμ Φόρεστ – Λιντς



19:30 — Μπρέντφορντ – Τότεναμ

Κυριακή 23 Αυγούστου

16:00 — Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι



18:30 — Άστον Βίλα – Μπράιτον



18:30 — Νιούκαστλ – Λίβερπουλ



20:30 — Φούλαμ – Τσέλσι

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