ΗΠΑ: Πάνω από τα 40 τρισ. δολάρια το δημόσιο χρέος για πρώτη φορά στην ιστορία

Για πρώτη φορά στην ιστορία, το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπέρασε το όριο των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Μετά τη νέα έκδοση κρατικών τίτλων την Τρίτη, το συνολικό χρέος του ομοσπονδιακού κράτους ανήλθε στα 40,047 τρισ. δολάρια.







Η αύξηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις υψηλές κρατικές δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και στο αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, καθώς τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.







Πάνω από τις προβλέψεις το αμερικανικό χρέος



Η εξέλιξη σημειώθηκε νωρίτερα από τις προβλέψεις του CBO, το οποίο εκτιμούσε ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα έφτανε τα 39,4 τρισ. δολάρια στο τέλος του 2026.

Η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχτηκαν από τελωνειακούς δασμούς σε εταιρείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους τον Φεβρουάριο, βάθυνε περαιτέρω το έλλειμμα.

Σε δυσθεώρητα επίπεδα το κόστος δανεισμού



Ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ αγγίζει το 125% και δεν σταματά να μεγεθύνεται παρά την ανάπτυξη, που συνεχίζεται στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.







Η συνεχιζόμενη αύξηση του δημοσίου χρέους των ΗΠΑ σημειώνεται καθώς το κόστος δανεισμού τα τελευταία χρόνια έφτασε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφτούν από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Την εποχή το αμερικανικό χρέος βρισκόταν λίγο πάνω από το 64% του ΑΕΠ, σύμφωνα με δεδομένα της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Fed).

Διευρύνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα



Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό από την αρχή του αιώνα και το έλλειμμα κυμάνθηκε μεταξύ 5,2 και 6,2% του ΑΕΠ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ είχε φτάσει ως ακόμη και στο 15% το 2020, τη χρονιά της πανδημίας του νέου κορονοϊού, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της Fed.

Το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ πλέον έχει ρυθμό αύξησης του ελλείμματος που «δεν είναι βιώσιμος», σύμφωνα με την Τζέσικα Ριντλ, ειδική σε ζητήματα προϋπολογισμού στο Brookings Institution, που υπολογίζει ότι το ετήσιο έλλειμμα φτάνει τα 2 τρισεκ. δολάρια τα τελευταία χρόνια.

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