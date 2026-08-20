Ηράκλειο: Εκατοντάδες τα εγκαταλελειμμένα ΙΧ - Η διαδικασία που προβλέπεται

Πληγή για την καθημερινότητα της πόλης αποτελούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και επιβαρύνουν την εικόνα των δρόμων και των γειτονιών του Ηρακλείου.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα καθημερινότητας και πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Καραντινός, ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 800 εγκαταλελειμμένα οχήματα σε διάφορα σημεία του Δήμου. Από αυτά, τα 160 έχουν ήδη προωθηθεί για περισυλλογή.

Η διαδικασία προβλέπεται από το Π.Δ. 116/2004. Ένα όχημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο όταν παραμένει πάνω από 30 ημέρες σε δρόμο όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή πάνω από 90 ημέρες σε άλλους κοινόχρηστους χώρους, χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εγκαταλελειμμένο μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης ένα όχημα που αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια.

Αφού εντοπιστεί, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τοποθετεί ειδικό αυτοκόλλητο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν το όχημα είναι κλεμμένο ή συνδέεται με κάποια εγκληματική ενέργεια. Αν ο ιδιοκτήτης δεν το απομακρύνει μέσα σε 45 ημέρες, το όχημα περιέρχεται στον Δήμο και οδηγείται στη συνέχεια για περισυλλογή και ανακύκλωση.

Στο Ηράκλειο οι πολίτες μπορούν επίσης να καταγγέλλουν εγκαταλελειμμένα οχήματα στη Δημοτική Αστυνομία, δηλώνοντας την τοποθεσία και, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό κυκλοφορίας.

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