Πρόστιμο έως 8.000 ευρώ για υπερβολική ταχύτητα -Πότε χάνεις το δίπλωμα για 4 χρόνια

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απέναντι στους οδηγούς που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, προβλέποντας ακόμη βαρύτερες κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν την ίδια επικίνδυνη παράβαση.

Η υπερβολική ταχύτητα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας να προβλέπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για όσους παραβιάζουν τα όρια.

Τα πρόστιμα και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στους οδηγούς που επαναλαμβάνουν σοβαρές παραβάσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου έως 20 χλμ./ώρα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ όταν η υπέρβαση κυμαίνεται από 20 έως 30 χλμ./ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, συνοδεύεται όμως από αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Για υπέρβαση του ορίου από 30 έως 50 χλμ./ώρα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Ακόμη αυστηρότερες είναι οι κυρώσεις όταν η υπέρβαση ξεπερνά τα 50 χλμ./ώρα. Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για υψηλές ταχύτητες σε βασικές κατηγορίες δρόμων. Η οδήγηση με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα σε αυτοκινητοδρόμους, άνω των 130 χλμ./ώρα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και άνω των 120 χλμ./ώρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Η βαρύτερη, ωστόσο, περίπτωση αφορά τους οδηγούς που εντοπίζονται να κινούνται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα. Για την πρώτη παράβαση προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα έτος.

Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνοντας κατακόρυφα. Ειδικότερα, εάν οδηγός που έχει εντοπιστεί να κινείται με περισσότερα από 200 χλμ./ώρα υποπέσει ξανά στην ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την πρώτη, το πρόστιμο διπλασιάζεται στα 4.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για δύο χρόνια.

Σε περίπτωση τρίτης ίδιας παράβασης μέσα σε πέντε χρόνια από τη δεύτερη, οι κυρώσεις γίνονται ακόμη βαρύτερες, καθώς το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 8.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για τέσσερα χρόνια.

Υποτροπή προβλέπεται όμως και για την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα. Ενώ την πρώτη φορά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συγκεκριμένη παράβαση τιμωρείται με 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες, σε περίπτωση επανάληψής της το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 180 ημέρες. ﻿Εάν ο οδηγός επαναλάβει εκ νέου την παράβαση, το πρόστιμο φτάνει πλέον τα 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

﻿Τέλος να σημειωθεί ότι οδηγοί που υποπίπτουν σε υποτροπή για παραβάσεις που προβλέπουν αφαίρεση άδειας οδήγησης, υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου στέρησης, να επανεξεταστούν από την αρχή προκειμένου να λάβουν εκ νέου το δίπλωμά τους.

Ο εν λόγω νόμος μάλιστα ορίζει ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει να έχει περάσει το χρονικό όριο της αφαίρεσης του διπλώματος καθώς και να έχουν εξοφληθεί τα διοικητικά πρόστιμα που είχαν δοθεί στον παραβάτη οδηγό.

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