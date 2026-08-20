Η απίστευτη ιστορία 54χρονης που υπέστη ανακοπή σε πάρκινγκ: Της έσωσαν τη ζωή της και μετά της έκοψαν πρόστιμο

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στη Νέα Ζηλανδία, όταν μια 54χρονη γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή και σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση ενός άγνωστου ανθρώπου. Λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόστιμο για το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε παραμείνει στο πάρκινγκ όσο εκείνη νοσηλευόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 26 Ιουλίου, στο πάρκινγκ του New World Orewa, στο Όκλαντ. Η 54χρονη κατέρρευσε ξαφνικά και σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν είχε σφυγμό. Το προσωπικό του σούπερ μάρκετ έσπευσε να βοηθήσει, ενώ ένας άγνωστος περαστικός ξεκίνησε αμέσως την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Οι προσπάθειές του είχαν αποτέλεσμα, καθώς η γυναίκα ανέκτησε τον σφυγμό της πριν φτάσει το ασθενοφόρο.

Η οικογένεια, ωστόσο, δεν πρόλαβε ποτέ να ευχαριστήσει τον άγνωστο σωτήρα. Όπως δήλωσε ο πατέρας της γυναίκας, Keith Wilkinson, ο άνθρωπος έφυγε από το σημείο αμέσως μετά την άφιξη του ασθενοφόρου. «Ήταν τεχνικά νεκρή για ένα μικρό χρονικό διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Wilkinson, εξηγώντας πόσο κρίσιμη ήταν η άμεση παρέμβαση.

Της έκοψαν κλήση 80 δολαρίων ενώ νοσηλευόταν

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο North Shore για νοσηλεία. Το αυτοκίνητό της, όμως, παρέμεινε στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, όπου ισχύει ανώτατο όριο στάθμευσης 90 λεπτών.

Ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο νοσοκομείο, το όχημά της παρέμεινε στον χώρο για περίπου πεντέμισι ώρες. Λίγες ημέρες αργότερα, η οικογένεια έλαβε ειδοποίηση από την Smart Compliance Management για πρόστιμο ύψους 80 δολαρίων.

Η εταιρεία αρχικά ενημέρωσε την οικογένεια ότι το όχημα είχε παραμείνει στο πάρκινγκ για 341 λεπτά, ενώ το επιτρεπόμενο όριο ήταν 90 λεπτά. Μετά την εξέταση της ένστασης, το πρόστιμο μειώθηκε στα 30 δολάρια, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Παρά τη μείωση, ο Keith Wilkinson χαρακτήρισε την επιβολή του προστίμου «προσβλητική». Η κόρη του, σύμφωνα με τον ίδιο, τελικά πλήρωσε το ποσό. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και στον ιδιοκτήτη-διαχειριστή του New World Orewa, Steve McClean, ο οποίος επικοινώνησε με την εταιρεία στάθμευσης και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια. Από την πλευρά της, η Smart Compliance Management ζήτησε συγγνώμη για την επιπλέον πίεση που προκλήθηκε στην οικογένεια. Η υπόθεση φαίνεται πως είχε αίσιο τέλος, με την εταιρεία στάθμευσης να αναγνωρίζει το λάθος στον χειρισμό της περίπτωσης.

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