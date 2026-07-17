Η επαναχρησιμοποίηση του νερού ως στρατηγική απάντηση στη λειψυδρία

Το Ηράκλειο δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει νερό να χάνεται. Η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου γίνεται κρίσιμη για την ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Σε αυτή την ανάγκη απαντά το έργο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, μέσω της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας. Είναι το μεγαλύτερο έργο αυτού του είδους που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Με την ολοκλήρωσή του, η κυκλικότητα στην αξιοποίηση του νερού θα προσεγγίζει το 100% και δεν θα χάνονται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι. Συγκεκριμένα, η ποσότητα διαθέσιμου νερού θα αυξηθεί από 6.000 σε 36.000 κυβικά μέτρα την ημέρα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση καλλιεργειών – κυρίως ελαιώνων και αμπελώνων – συνολικής έκτασης 23.000 στρεμμάτων, καθώς και του αστικού πράσινου της πόλης.

Τα ίδια τα στοιχεία καταδεικνύουν γιατί η λύση της επαναχρησιμοποίησης του νερού είναι η πλέον αποτελεσματική.



Το 85% περίπου της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Κρήτη αφορά την άρδευση (καλλιέργειες, φροντίδα κοινόχρηστων χώρων, κ.α.), ενώ η ύδρευση (οικιακή και τουριστική χρήση), περίπου το 15%. Το 70% των αναγκών καλύπτεται από υπόγεια ύδατα, γεωτρήσεις και πηγές, γεγονός που αυξάνει την πίεση στους υδατικούς πόρους.



Η εποχικότητα των αναγκών κάνει τη διαχείριση του προβλήματος ακόμα πιο δύσκολη, καθώς τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η φυσική τροφοδοσία είναι περιορισμένη, συμπίπτουν η άρδευση, η κατανάλωση των κατοίκων και η τουριστική δραστηριότητα.

Η επαναχρησιμοποίηση νερού αποτελεί στρατηγική απάντηση στη λειψυδρία και στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες νερού. Αντί τα αστικά λύματα να αντιμετωπίζονται μόνο ως απόβλητο που πρέπει να απομακρυνθεί, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, επιστρέφουν ως χρήσιμος πόρος. Ένα χρόνιο πρόβλημα μετατρέπεται σε μόνιμη λύση για την τοπική οικονομία και τον αγροτικό τομέα.

Το έργο της Ανακύκλωσης του Νερού αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αξία των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε έργα που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένες τεχνολογίες και μακροχρόνιο σχεδιασμό, η συμβολή έμπειρων και καινοτόμων ιδιωτικών φορέων είναι συχνά καθοριστική για την επιτυχημένη υλοποίηση και λειτουργία τους.

Η Thalis, ανάδοχος εταιρεία του έργου, συγκαταλέγεται στις ελληνικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει σημαντική εξειδίκευση στους τομείς της διαχείρισης νερού, των περιβαλλοντικών υποδομών και της κυκλικής οικονομίας.



Η συνεργασία μάλιστα της εταιρείας της με τον Δήμο Ηρακλείου αφορά και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις δημοτικές υπηρεσίες.

Το Ηράκλειο γίνεται πρότυπο μιας καλής πρακτικής κυκλικής οικονομίας. Με το έργο που υλοποιείται δείχνει ότι η απάντηση στις προκλήσεις της λειψυδρίας δεν βρίσκεται μόνο στη δημιουργία νέων πόρων, αλλά και στην αξιοποίηση αυτών που ήδη υπάρχουν. Και ότι με τη συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων που διαθέτουν εξειδίκευση και τεχνογνωσία, μπορούν να υλοποιηθούν λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε περιοχής.



